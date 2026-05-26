Protezione civile, Regione Lombardia rafforza la collaborazione con i Vigili del Fuoco

Approvata la convenzione per il biennio 2026-2027: stanziati 900 mila euro per attività operative, formazione e gestione delle emergenze

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Accordo strategico per garantire una risposta sempre più efficace e coordinata alle emergenze sul territorio lombardo”

LECCO – Regione Lombardia rafforza il sistema regionale di protezione civile attraverso una nuova convenzione con il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia per il biennio 2026-2027.

L’accordo, approvato nei giorni scorsi e attuativo della legge regionale 27/2021, punta a consolidare la collaborazione tra Regione e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione, gestione delle emergenze e coordinamento operativo sul territorio lombardo.

Per sostenere le attività previste dalla convenzione sono stati stanziati complessivamente 900 mila euro, suddivisi in 450 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse saranno destinate al supporto delle attività operative, della formazione e delle funzioni tecnico-organizzative legate alla protezione civile.

A sottolineare il valore strategico dell’intesa è stato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

“Si tratta di un accordo fondamentale per il rafforzamento del sistema di protezione civile lombardo – ha dichiarato Piazza – che consolida una collaborazione già collaudata con i Vigili del Fuoco e garantisce una maggiore capacità di risposta alle emergenze su tutto il territorio regionale”.

L’obiettivo, ha spiegato il sottosegretario lecchese, è quello di investire sulla sicurezza e sulla tempestività degli interventi, valorizzando al tempo stesso le professionalità coinvolte e migliorando il coordinamento tra enti e istituzioni.

“La provincia di Lecco e l’intera Lombardia potranno contare su un sistema sempre più integrato ed efficiente, capace di affrontare con rapidità e organizzazione le situazioni di criticità”, ha aggiunto.

Tra i punti previsti dalla convenzione figurano anche il rafforzamento delle attività formative e addestrative, il supporto tecnico-operativo alle strutture di protezione civile e un maggiore coinvolgimento delle Province nella pianificazione e nella gestione delle emergenze.

Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma la volontà di costruire un modello di protezione civile sempre più moderno, coordinato e vicino alle esigenze del territorio e dei cittadini.