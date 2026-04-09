Protezione Civile: torna il progetto “Ambasciatori” nelle scuole di Lecco

Gli studenti delle superiori diventano divulgatori per insegnare le buone pratiche di protezione civile ai bambini

Coinvolti oltre 1.100 bambini e studenti delle scuole superiori di Merate, Lecco e Valmadrera

LECCO – Riparte anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto “Ambasciatori”, promosso dalla rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è partner, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Io non rischio – Scuola” del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

L’obiettivo del progetto è diffondere nelle scuole le buone pratiche di protezione civile, coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole superiori, che diventano divulgatori verso i bambini delle scuole primarie.

Quest’anno partecipano alla formazione degli “Ambasciatori” gli studenti dell’istituto Viganò di Merate, dell’istituto Fiocchi di Lecco e del centro di formazione professionale Aldo Moro di Valmadrera. La formazione prevede lezioni frontali in aula tenute dai formatori regionali del progetto “Io non rischio”, con la collaborazione operativa del servizio di protezione civile della Provincia di Lecco. A seguire, gli studenti parteciperanno ad attività laboratoriali per sperimentare le modalità di interazione con i piccoli allievi delle scuole primarie.

L’attività in aula vede il supporto del volontariato di protezione civile, presente accanto agli studenti “Ambasciatori” per garantire sicurezza e corretto svolgimento delle lezioni.

L’attività nelle scuole, iniziata a marzo nelle scuole primarie della Valsassina, coinvolge circa 1.120 bambini in 29 scuole, distribuite in 11 istituti comprensivi e 1 scuola primaria paritaria.

La formazione degli Ambasciatori è coordinata dalla professoressa Maria Grazia Rota, referente della rete, con il supporto del servizio di protezione civile della Provincia di Lecco. I formatori regionali, volontari con esperienza consolidata nel progetto, guidano gli studenti passo passo nella preparazione alle attività di divulgazione.

“La conferma anche per quest’anno scolastico dell’attività di divulgazione delle buone pratiche di protezione civile con il progetto Ambasciatori – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – rappresenta la volontà di impegnarsi verso il prossimo, tipica della protezione civile e di tutte le sue componenti, istituzionali e del volontariato, e la voglia di mettersi in gioco da parte dei nostri giovani. La partecipazione alla rete dei Centri di promozione della protezione civile è ormai consolidata e la collaborazione costante con il volontariato organizzato consente di ottenere ottimi risultati. Ringraziamo tutti coloro che continuano a credere in questi progetti e nelle attività di divulgazione, perché la diffusione della cultura di protezione civile e di autotutela nelle giovani generazioni è fondamentale e costituisce uno dei pilastri fondanti del sistema provinciale”.