Protezione civile: tre giorni di esercitazione sulle comunicazioni radio

Dal 10 al 12 ottobre

Verifica sulle comunicazioni radio lungo la tratta da Lecco a Colico

LECCO – La Provincia di Lecco ha svolto dal 10 al 12 ottobre un’importante esercitazione di protezione civile finalizzata alla verifica delle comunicazioni radio lungo la tratta dalla città di Lecco a Colico.

Attività svolta sotto il coordinamento di Regione Lombardia e in collaborazione che le altre province lombarde, in particolare con Monza e Brianza e Como.

Ancora una volta il centro logistico è stato il Centro polifunzionale emergenza di Sala al Barro a Galbiate, luogo strategico per la sua collocazione vicino alle principali vie di comunicazione.