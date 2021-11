Mercoledì sera piazza XX Settembre si è colorata di Natale

E’ stata solo una prova, sabato pomeriggio inizierà “Luci su Lecco”

LECCO – Anteprima natalizia in centro città: mercoledì sera, in piazza XX Settembre, si sono accese alcune delle proiezioni installate per l’iniziativa “Luci su Lecco” che entrerà nel vivo dal pomeriggio di sabato con l’accensione ufficiale.

Ieri è stato possibile ammirare la piazza parzialmente illuminata dai giochi di colori, durante le prove tecniche durate per circa un’ora. Non resta dunque che aspettare sabato per assistere allo spettacolo che ci accompagnerà durante le festività natalizie, tutti i giorni dalle 16.30 a mezzanotte.

Quest’anno “Luci su Lecco”, promosso grazie all’impegno di alcuni imprenditori del territorio riuniti nell’associazione “Amici di Lecco”, si allungherà anche a via Roma e via Cavour, triplicando lo spettacolo rispetto a quello già visto nel 2019. Previste inoltre delle navette, grazie a Linee Lecco, che da Pescarenico (facendo tappa anche al parcheggio della Piccola) porteranno gli spettatori in centro.