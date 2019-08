Prove di “corda” in piazza per il funambolo, stasera inizia il festival delle ‘meraviglie’

Da venerdì sera a domenica trampolieri e artisti in centro

In piazza Garibaldi test di prova per la corda, domenica si esibisce il funambolo

LECCO – Tutto pronto per “Con la testa all’insù”, il festival che animerà per tutto il weekend il centro Lecco, trasformandolo in un enorme palcoscenico a cielo aperto.

Per tre giorni si alternano artisti di livello internazionale in una serie continua di spettacoli e performance: trampolieri, artisti del teatro di figura, le migliori compagnie di discipline che giocano con l’altezza, come il funambolo Andrea Loreni che Piazza Garibaldi.

Quest’ultimo, venerdì mattina, era in piazza per le prove tecniche in vista dello show. Con lui gli organizzatori del festival, i tecnici e il personale del Comune. La corda su cui Loreni camminerà domenica sera sarà tesa dalla gru, posizionata nel centro della piazza, al teatro della Società. Venerdì gli operatori hanno installato la fune, agganciandola nell’area del sottotetto del teatro.

Al via da questo pomeriggio

Si inizia alle ore 18 di venedì, con la parata delle ‘Bianche visioni’ , gruppo artistico che fonde le esperienze in ambito teatrale con quelle nello spettacolo di strada, creando una forma espressiva originale basata sul contatto diretto con gli spettatori e sulla trasformazione dello spazio urbano. Una parata itinerante, con partenza da piazza Garibaldi, e con costumi bianchi da sogno, diversi per ogni artista, con ali che diventano luminose al buio.

In serata, una sfera bianca come la luna si alzerà nel cielo ed una fata acrobata volteggia sugli spettatori. E’ lo spettacolo della compagnia dei Folli. La luna è accompagnata dalla sua la custode: la fata danza, volteggia, scende a toccare le mani degli spettatori e poi risale, si allontana, saluta, compie giravolte.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO