Provincia di Lecco, da Regione 6 milioni per la manutenzione delle strade

Soddisfazione da parte di Fratelli d’Italia

“Queste risorse rappresentano una risposta importante ai bisogni della nostra provincia”

LECCO – La Provincia di Lecco continua a investire sulla sicurezza e sulla qualità della propria rete viaria. Sono stati infatti stanziati importanti fondi, pari a 6 milioni, per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, con interventi che interesseranno diversi tratti critici del territorio.

I lavori previsti riguarderanno il rifacimento del manto stradale nei punti maggiormente deteriorati, la sistemazione di cunette e scoli per il corretto deflusso delle acque, e una serie di interventi mirati ad aumentare la sicurezza della circolazione, soprattutto nei tratti più sensibili.

“Un plauso al Governo Meloni per i consistenti investimenti destinati alla Lombardia: un segnale concreto di attenzione a tutti i territori e alle infrastrutture strategiche, per sostenere crescita e sviluppo” aggiunge l’on. Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti alla Camera.



“Accogliamo con soddisfazione questo intervento – dichiarano il capogruppo provinciale Alessandro Negri e il consigliere delegato al bilancio Simone Brigatti – perché conferma l’attenzione della Provincia di Lecco verso i bisogni concreti dei cittadini. Investire nella manutenzione stradale significa garantire più sicurezza, più decoro e più efficienza per tutti coloro che ogni giorno utilizzano queste arterie per lavoro, studio e vita quotidiana”.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Giacomo Zamperini: “Queste risorse rappresentano una risposta importante ai bisogni della nostra provincia. Regione Lombardia e Governo stanno dimostrando con i fatti di saper collaborare con le amministrazioni locali, garantendo sicurezza e sviluppo. È un impegno che intendiamo rafforzare, perché il territorio lecchese merita infrastrutture moderne e all’altezza delle sfide future”.

La Provincia, grazie a una programmazione attenta e alla collaborazione con governo, Regione Lombardia, e i Comuni, intende proseguire con interventi strutturali e non solo emergenziali, così da dare continuità all’azione amministrativa e restituire valore alle infrastrutture del territorio.