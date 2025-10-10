Provincia di Lecco e Autorità di Bacino insieme per la tutela dei laghi

Siglato il Protocollo per lo sfalcio delle macrofite

Primo intervento sul Lago di Annone

LECCO – È stato siglato un Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori e la Provincia di Lecco per la gestione coordinata del servizio di sfalcio delle macrofite nei laghi di competenza, valido per il periodo 2025-2027.

Secondo il Protocollo d’intesa, la Provincia di Lecco, nell’ambito delle proprie competenze per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali, verifica la necessità degli interventi di sfalcio, definisce un programma annuale concordando con l’Autorità di Bacino modalità e periodi di esecuzione, e rimborsa all’Autorità di Bacino i costi sostenuti fino a un massimo di 20 mila euro annui.

L’Autorità di Bacino, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, definisce i dettagli operativi degli interventi di sfalcio delle macrofite, compreso il conferimento a smaltimento del materiale raccolto, all’interno dell’area dei laghi di sua competenza.

Il primo intervento, avviato la scorsa settimana sul lago di Annone nei comuni di Galbiate e Oggiono, ha interessato i banchi di castagna d’acqua (Trapa natans). L’operazione mira a migliorare le condizioni del bacino lacustre, garantendo una gestione sostenibile della specie macrofitica e contenendone l’espansione in modo razionale.

L’Autorità di Bacino procederà allo sfalcio della macrofita utilizzando un’imbarcazione appositamente attrezzata, provvedendo contestualmente alla rimozione della biomassa raccolta.

“La Provincia di Lecco è attivamente impegnata nella gestione di programmi, progetti e interventi volti alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali, compromessi da attività antropiche o eventi naturali – commentano la Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Luca Caremi – Data la particolare conformazione e distribuzione territoriale del Lario e degli altri laghi minori, riteniamo fondamentale un intervento unitario, affidato a un soggetto con esperienza e competenze adeguate. L’azione è iniziata dal lago di Annone, che richiede interventi annuali di taglio delle macrofite per salvaguardare l’ecosistema acquatico e garantirne la piena fruizione”.