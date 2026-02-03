Provincia di Lecco, nel 2025 la Stazione Unica Appaltante ha bandito e appaltato 161 gare

Il bilancio delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco

La presidente Hofmann e il consigliere Negri: “La Provincia di Lecco, nel suo ruolo di Casa dei Comuni, crede fortemente in questo strumento”

LECCO – Nel 2025 la Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco (Sua.Lecco) ha confermato il proprio ruolo strategico nella gestione e nell’espletamento di gare per lavori, servizi e forniture, a supporto dei Comuni non capoluogo e di altri enti previsti dalla normativa.

A fine 2024 il Consiglio provinciale aveva approvato un nuovo schema di convenzione di durata quinquennale, aggiornato al decreto legislativo 209/2024, correttivo del Codice dei contratti. La convenzione definisce le modalità operative della stazione appaltante e regola i rapporti con gli enti aderenti.

Grazie alle novità introdotte, la possibilità di adesione si estende ora non solo ai Comuni lecchesi, ma anche ai Comuni di altre province, a soggetti pubblici e privati non qualificati ai sensi dell’articolo 63 del Codice, e a Parchi, Comunità Montane, Consorzi, Aziende speciali, Prefetture-Utg e altri enti pubblici.

Ad oggi gli enti aderenti sono 75, tra cui, oltre alla maggior parte dei Comuni lecchesi e alle Comunità Montane, si sono aggiunti Arpa Lombardia, l’Azienda ospedaliera di Lecco Asst, l’Inaf – Osservatorio astronomico di Brera e il Comune di Erba.

Nel corso del 2025, Sua.Lecco ha bandito e appaltato 161 gare, di cui 111 per Comuni aderenti e 50 per la Provincia di Lecco, suddivise in:

78 per lavori

58 per servizi

18 per forniture

7 per concessioni/project financing

Il volume complessivo degli appalti ha superato i 64 milioni di euro, con alcune procedure finanziate dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Anche nel 2025 il servizio di Stazione unica appaltante ha permesso di raggiungere risultati significativi, tra cui una maggiore professionalità, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, un’ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dei vari enti – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato ai Rapporti con i Comuni convenzionati Alessandro Negri – La Provincia di Lecco, nel suo ruolo di Casa dei Comuni, crede fortemente in questo strumento efficace per aumentare l’efficacia e l’efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, per consentire un’azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminose”.