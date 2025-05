Public Speaking, in Confcommercio un corso su come comunicare con efficacia e sicurezza

Corso di 12 ore il mercoledì mattina: rimborso del 100% della quota di iscrizione per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Comunicare in modo efficace e sicuro è un’arte che può fare la differenza in qualsiasi contesto, dal lavoro alla vita quotidiana. Per catturare davvero l’attenzione delle persone, non bastano una scaletta ben preparata o le parole giuste: servono intenzione, voce, postura, gesti, espressioni facciali e persino il sapiente utilizzo dei silenzi. Il corso di “Public Speaking” organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, è stato ideato proprio per chi desidera migliorare la propria capacità di coinvolgere e ispirare un pubblico, anche ristretto. Perchè sapere parlare in pubblico non è necessariamente una dote innata, ma bensì una abilità che può essere acquisita o perfezionata.

Tre le lezioni in programma il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 nelle giornate del 4, 11 e 18 giugno presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 26 maggio; è previsto il rimborso del 100% della quota di iscrizione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Docente del corso, aperto a tutti, sarà Bruna Nava, psicologa del lavoro e career coach, docente alla Cattolica di Milano, esperta in Neuromarketing e sviluppo delle risorse umane, autrice e formatrice.

Durante il percorso formativo, che vede la collaborazione del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, verranno esplorate le tecniche fondamentali del “Public Speaking” e si effettueranno esercitazioni pratiche e simulazioni reali. Grazie all’uso della videocamera, i partecipanti potranno inoltre osservare le proprie performance, acquisire maggiore consapevolezza e perfezionare ogni aspetto della propria comunicazione.

Il programma del corso affronterà i seguenti argomenti: definisci il tuo obiettivo comunicativo (qual è il messaggio che vuoi lasciare?); il potere delle parole (scegliere il linguaggio giusto per attrarre e coinvolgere); costruisci una narrazione che conquista (come organizzare un discorso chiaro e avvincente); il linguaggio del corpo (postura, gestualità e come comunicano con il pubblico); la voce che parla, persuade e ispira (tecniche di modulazione e gestione delle emozioni); la forza della scena (esercitazioni pratiche, role-playing e feedback personalizzato per migliorare).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 26 maggio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.