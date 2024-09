Puliamo il mondo, anche nel lecchese torna l’iniziativa di Legambiente

Appuntamento sabato a Bellano e a Lecco

Verranno ripuliti dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge

LECCO – Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”: torna in tutta Italia, dal 20 al 22 settembre, la 32esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge.

Migliaia gli eventi in programma dal nord al Sud del Paese e che anche quest’anno avranno come protagonisti cittadini-e di tutte le età, studenti, amministrazioni e aziende, impegnati per fare un gesto concreto per l’ambiente. Come di consueto in Lombardia è grande la partecipazione della società civile, delle scuole (oltre centocinquanta istituti, ventimila studenti coinvolti) e dei volontari.

Di seguito gli eventi in programma in Provincia di Lecco:

Sabato 21 settembre, Bellano presso l’Oratorio, ore 14.30, in collaborazione con l’assemblea sinodale decanale, raccolta dei rifiuti per le mulattiere del comune

Sabato 21 settembre, Lecco, Ponte di Malavedo via Credee 2, ore 15, pulizia degli antichi lavatoi del quartiere