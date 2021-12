Puntuale, come da previsioni, la neve è arrivata nel lecchese

I fiocchi ci accompagneranno per tutta la giornata

Da domani il meteo andrà verso un miglioramento

LECCO – Come annunciato, la neve ha fatto capolino nel Lecchese anche alle quote più basse regalando uno spettacolo emozionante in questo giorno dell’Immacolata. Dalla mattinata di oggi, una pioggerellina fine ha lasciato spazio ai primi fiocchi che lentamente stanno imbiancando la città.

Tante le fotografie che testimoniano l’arrivo della neve in tutta la provincia: uno spettacolo fatto di tetti, strade e prati imbiancati. E siccome oggi è una giornata di festa, poca è anche la preoccupazione per i disagi che spesso la neve porta con sé. Quel che rimane sono la poesia e la gioia che i fiocchi candidi possono portare nei cuori di grandi e piccini.

Il piano del comune di Lecco per far fronte ad eventuali disagi

Il Comune di Lecco ha previsto un piano di intervento dettagliato, che coinvolge una serie soggetti e mezzi operativi, già allertati e in parte in azione. Gli interventi passeranno attraverso la salatura di strade e marciapiedi (già cominciata ieri), la pulizia prima delle strade a maggiore percorrenza e site a quota maggiore (rioni alti di Lecco) e poi delle strade secondarie. Sarà inoltre effettuato, con particolare cura, lo spazzamento dei punti strategici, nei pressi dell’ospedale, della stazione, ecc. A questo seguirà la pulizia a mano dei marciapiedi. Attivo dal mese di dicembre anche il nuovo canale Telegram Emergenza Neve, al quale è possibile iscriversi, per avere aggiornamenti in tempo reale sul tema: t.me/comunenevelecco.

Potrebbero verificarsi anche dei disservizi nella raccolta dei rifiuti: a questo proposito, le raccolte eventualmente non effettuate saranno recuperate nell’ambito delle 24/48 ore seguenti, sulla base dell’andamento della perturbazione e delle squadre disponibili. L’invito è inoltre ad esporre la frazione umida nel rispettivo bidoncino. I parchi pubblici e i cimiteri resteranno chiusi preventivamente nei giorni 8 e 9 dicembre per verifica delle alberature. Permarrà il rischio ghiaccio per i successivi 2-3 giorni.