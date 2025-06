Qualità del servizio idrico, Lario Reti premiata da ARERA. Il gestore è 12° a livello nazionale

Otto premi ricevuti dal valore complessivo di oltre 3,2 milioni

Alta la qualità dei servizi tecnici e commerciali erogati da Lario Reti nel biennio 2022-2023

LECCO – Continuano le conferme di miglioramento per il servizio idrico gestito da Lario Reti Holding, grazie agli 8 premi ricevuti in questi giorni da ARERA – l’Autorità nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – e dovuti ai risultati ottenuti in termini di qualità tecnica e commerciale per gli anni 2022-2023.

“I premi che abbiamo ricevuto da ARERA hanno un valore complessivo di oltre 3,2 milioni

di euro, che destineremo al sostegno di iniziative che potranno ridurre i costi o generare

nuove risorse, al fine di contenere la crescita tariffaria – spiega Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding –. Desidero ringraziare, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che, in prima persona e silenziosamente, a partire dai dipendenti e i dirigenti dell’azienda, hanno lavorato e lavorano quotidianamente con dedizione e costanza per raggiungere questi importanti risultati, che ci rendono ancora più orgogliosi del lavoro che mettiamo a servizio del territorio, confermando il valore industriale di Lario reti Holding”.

Un risultato straordinario, che colloca il gestore lecchese terzo in Lombardia e dodicesimo a livello nazionale nella classifica che ARERA stila ogni anno per valutare la qualità del servizio idrico erogato dai diversi gestori. Negli anni scorsi, ARERA ha infatti introdotto un sistema per valutare la qualità tecnica e commerciale del servizio idrico integrato, con l’obiettivo di migliorare concretamente il servizio agli utenti. Il sistema si basa su una serie di indicatori che misurano la qualità del servizio e Lario Reti Holding, per i risultati conseguiti nella qualità tecnica, riceverà 2,4 milioni di euro, a cui si aggiungono gli oltre 834 mila euro per la qualità commerciale. I premi sono finanziati da ARERA con i fondi raccolti tramite la componente tariffaria UI2.

“Abbiamo promosso e monitorato questo risultato, – afferma Marco Domenico Bonaiti,

presidente dell’Ufficio d’ambito di Lecco – per il quale abbiamo svolto la nostra parte,

rispettando i termini temporali perentori assegnati dall’ARERA per la validazione dei dati e

supportando il miglioramento ambientale con un importante programma di investimenti e

l’acquisizione di ingenti contributi a fondo perduto che l’hanno reso sostenibile. Al termine

del primo decennio dell’affidamento trentennale a Lario Reti Holding, l’ATO di Lecco

ottiene un nuovo importante riconoscimento anche economico, riconsegnando al

territorio risorse per un valore pari a 2,5 volte quelle raccolte da ARERA tramite la

tariffazione. A Lario Reti Holding va il merito di aver saputo strutturarsi per cogliere gli obiettivi sfidanti assegnati dalla regolazione: il risultato è non solo un’ulteriore conferma del buon operato del Cda uscente di Lario Reti Holding ma anche, confido, un bell’incoraggiamento per il nuovo Consiglio subentrante. È infine, credo, un altro traguardo che dispiega, nell’occasione del suo 30° anniversario, la forza e la dinamicità della Provincia di Lecco”.

“Il risultato ottenuto da Lario Reti Holding rappresenta un traguardo significativo per l’intero territorio lecchese e un riconoscimento concreto al lavoro svolto nel ciclo idrico integrato – conclude Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco –. Come Provincia di Lecco, attraverso l’Ufficio d’Ambito, sosteniamo e crediamo in un modello di gestione industriale, trasparente ed efficiente, capace di generare ricadute positive e tangibili per i cittadini. Questo premio di ARERA conferma la validità delle scelte fatte e sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti gestori e soggetti tecnici. È il frutto di un gioco di squadra che ci rende orgogliosi e che continueremo a sostenere con determinazione. Un sentito ringraziamento agli amministratori e ai funzionari dell’Ufficio d’Ambito e di Lario Reti Holding per l’impegno, la competenza e la professionalità dimostrati nel perseguire obiettivi così ambiziosi”.