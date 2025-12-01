Qualità della vita 2025, la Provincia di Lecco al 15° posto

Persa una posizione rispetto allo scorso anno

LECCO – La nuova edizione 2025 dell’indagine del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita registra per la provincia di Lecco una lieve flessione nella classifica generale: il territorio perde una posizione rispetto al 2024, da 14° a 15°. Il dato complessivo, tuttavia, riflette dinamiche interne molto differenziate, con alcuni indicatori in significativo miglioramento e altri in calo rispetto all’anno precedente.

Nel dettaglio, la provincia di Lecco registra i seguenti risultati:

– Ricchezza e consumi: 5° posto (–3 posizioni)

– Affari e lavoro: 21° posto (+24 posizioni)

– Giustizia e sicurezza: 22° posto (–20 posizioni)

– Demografia e società: 19° posto (–7 posizioni)

– Ambiente e servizi: 20° posto (+11 posizioni)

– Cultura e tempo libero: 76° posto (+1 posizione)

La provincia si conferma tra i territori più performanti in termini di benessere economico e capacità di consumo, mantenendosi stabilmente nelle prime posizioni nazionali. Particolarmente rilevante è l’incremento registrato nella categoria Affari e lavoro, che avanza di ben 24 posizioni, evidenziando un miglioramento del mercato del lavoro e una maggiore vivacità del tessuto produttivo locale.

Positivo anche l’andamento di Ambiente e servizi, settore in cui Lecco guadagna 11 posizioni grazie al potenziamento delle infrastrutture e alla qualità crescente dei servizi offerti ai cittadini.

In controtendenza, la categoria Giustizia e sicurezza registra un significativo arretramento, scendendo di 20 posizioni. Anche Demografia e società è interessata da una lieve flessione, indice delle sfide legate all’equilibrio generazionale e ai trend demografici. Rimane stabile, pur migliorando di un punto, la categoria Cultura e tempo libero, che continua a rappresentare una delle aree con maggiori margini di crescita per il territorio.

Nonostante la lieve perdita nella posizione generale, la provincia di Lecco dimostra una tenuta complessiva solida e segnali incoraggianti in ambiti strategici come lavoro e servizi.

In testa all’indagine del Sole 24 Ore che fotografa il benessere nei territori c’è la Provincia di Trento mentre fanalino di coda Reggio Calabria.