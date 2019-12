Qualità della vita, Lecco al 30° posto nella classifica del quotidiano Il Sole 24 Ore

Dal 1996 a oggi Lecco è salita dal 57° al 30° posto

I risultati nel 30° anniversario dell’indagine del Sole 24 Ore

LECCO – Lecco al 30° posto della classifica della Qualità della vita del Sole 24 Ore. Milano, per il secondo anno consecutivo, si conferma la città dove si vive meglio. Per stilare la classifica 2019, in occasione del 30° anniversario dell’indagine, sono stati presi in considerazione ben 90 indicatori che tracciano un quadro del benessere nelle province italiane (www.ilsole24ore.com).

Se Milano è al primo posto, fanalino di cosa è Caltanissetta, all’ultimo posto per la quarta volta nella storia dell’indice. Subito dietro il capoluogo lombardo, nella classifica generale di quest’anno, si confermano le piccole località dell’arco alpino, Bolzano, Trento e Aosta che fin dalle prime edizioni hanno conquistato i vertici della classifica.

E Lecco? La nostra provincia dal 1996 (anno di nascita) è salita dalla 57^ posizione alla 30^ attuale. In 23 anni il miglior piazzamento è stato il 12° posto del 2018. Per il peggior risultato, invece, bisogna andare al 2009 quando risultò solo 74^. Se per quanto riguarda la classifica finale Lecco non è mai salita sul podio, la nostra provincia è stata medaglia d’oro nel 1999 e nel 2004 nella categoria ambiente e servizi; e nel 2004 nella categoria affari e lavoro.