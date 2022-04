I fondi raccolti serviranno per avviare alcuni lavori al Cimitero di Laorca

“Non solo divertimento, con la serata volevamo lanciare un messaggio di sostegno verso la comunità di Laorca”

LECCO – Successo importante quello ottenuto sabato 2 aprile da LaorcaLAB che, con l’iniziativa “Quando il burraco si fa solidale”, ha dato lustro al quartiere. Una serata che, come dice il titolo della manifestazione, oltre a puntare sul divertimento attraverso l’allestimento di un rinfresco e la messa in palio di alcuni premi, ha voluto dare un forte segnale di solidarietà, destinando il ricavato versato dai partecipanti al Fondo di Laorca e Malavedo.

“Con l’evento di sabato scorso abbiamo lanciato un bel messaggio all’interno di una cornice di festa e condivisione, dove l’entusiasmo da parte di tutti si è fatto sentire già in fase di inizio preparativi, ed è continuato per il resto della serata – spiega Cristiana Achille, vice presidente di LaorcaLAB -. I soldi raccolti verranno impiegati per sostenere l’avvio di alcuni piccoli interventi di manutenzione dell’area del cimitero di Laorca“.

A pianificare l’iniziativa, inserita tra le manifestazioni organizzate nell’ambito del Bando “Lungo le sponde del Gerenzone”, in sinergia con LaorcaLAB anche la Casa di Quartiere.

