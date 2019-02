Una rassegna cinematografica per affrontare i temi dell’attualità

L’iniziativa promossa da Parrocchia, Confcommercio e Cenacolo

LECCO – Quattro film, quattro registi e altrettanti differenti temi trattati in un’unica rassegna che vede per la prima volta collaborare la parrocchia di San Nicolò, la Confcommercio e il Cenacolo Francescano: “Ma che film la vita!” è il titolo dell’iniziativa che porterà a Lecco importanti registi per creare un dialogo sui temi della quotidianità che il cinema ha ben saputo portare sul grande schermo.

Una rassegna che animerà la Quaresima a Lecco, con quattro appuntamenti, tutti al martedì sera, sia a marzo (5/03 e 12/03) e ad aprile (2/04 e 9/04).

E’ la proposta del prevosto mons. Davide Milani che ha trovato il sostegno dell’associazione degli esercenti e del cineteatro di Santo Stefano: “Papa Francesco ha più volte invitato la Chiesa a non restare chiusa in se stessa, ma ad aprirsi alla piazza, raggiungere la gente nei suoi luoghi – ha spiegato il prevosto Noi siamo usciti, abbiamo deciso di bussare alla porta di Palazzo Falck, abbiamo ragionato insieme a Confcommercio come avvicinare la cittadinanza e sensibilizzarla su alcuni temi principali dell’attualità”.

Non più tavole rotonde come in passato, ma un approccio più ludico e allo stesso tempo immediato quanto le immagini cinematografiche: il lavoro, il fenomeno migratorio, la famiglia e la legalità sono i temi che saranno affrontati durante le quattro serate.

Il programma:

A parlarcene, attraverso i loro film, saranno quattro registi che dialogheranno in sala con alcuni esperti della materia:

il 5 marzo con Giacomo Gatti e il suo film “Il Capitale Umano” si affronterà il tema del lavoro; al dibattito parteciperà l’imprenditore Angelo Belgeri, vicepresidente di Confcommercio

il 12 marzo con il regista iraniano Fariborz Kamkari e il suo film "Pitza e Datteri" si parlerà del tema della migrazione insieme al presidente della Caritas Ambrosiana ed un imprenditore straniero associato alla Confcommercio

il 2 aprile con il regista Ciro D'Emilio e il film "Un giorno all'improvviso" si aprirà il confronto sull'adolescenza e sul rapporto genitori e figli; parteciperà lo psicologo Ezio Aceti e l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Riccardo Mariani

il 9 aprile con il regista Francesco Patierno e il film "Camorra" si discuterà del tema della legalità e di come la criminalità organizzata rappresenti un serio pericolo anche per il nostro territorio; al dibattito prenderà parte il questore di Lecco, Filippo Guglielmino.

Confcommercio: “Sosteniamo con entusiasmo l’iniziativa”

“La Confcommercio è sempre in prima linea quando si tratta di proporre delle iniziative culturali per la nostra città – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Antonio Peccati – lo facciamo in particolare per i nostri giovani, affinché abbiano sempre degli spunti su cui riflettere. Con questa iniziativa inauguriamo la collaborazione con la parrocchia di San Nicolò, siamo felici di fare un pezzo di strada insieme”.