Quarto Ponte: al via i lavori per delimitare la corsia ciclopedonale

Nella giornata di ieri, martedì, sopralluogo del sindaco di Pescate De Capitani
Completata la struttura dell’opera: “Noi qui a Pescate ormai siamo quasi pronti…”
PESCATE – “Noi qui a Pescate ormai siamo quasi pronti… Nella zona dove adesso c’è il palo con le telecamere si entrerà finalmente sullo svincolo del Quarto ponte. Intanto domani (oggi, ndr) arrivano 1.100 metri lineari di new jersey per delimitare corsia e ciclopedonale”.
E’ stato lo stesso sindaco di Pescate Dante De Capitani, al termine del sopralluogo di ieri (martedì), a dare l’ultimo aggiornamento sui lavori del Quarto Ponte. Dal punto di vista della struttura l’opera è completata. Ricordiamo che la configurazione attuale dell’opera prevede la realizzazione di un’unica corsia per il traffico da Pescate diretto a Lecco, affiancata da una pista ciclopedonale.
Il termine dei lavori è previsto per la metà di gennaio, in tempo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.