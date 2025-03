Quarto Ponte e nuova viabilità al Bione, il Comune cerca l’impresa per i lavori

Aperta la procedura per l’affidamento del cantiere che ridisegnerà la viabilità attuale al Bione per adeguarla al nuovo ponte in costruzione

Ci sarà tempo fino al 12 marzo per presentare le offerte

LECCO – Il Comune di Lecco ha indetto nei giorni scorsi la procedura per l’affidamento dei lavori per “l’adeguamento dello svincolo in località Bione/ rotatoria Ticozzi/dogana e viabilità afferente”. La scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fissato entro martedì 12 marzo 2025 ore 14:30. La documentazione di gara e le eventuali inerenti FAQ sono consultabili e/o scaricabili al seguente link.

L’opera, 4 milioni di euro totali, finanziati da contributi regionali, ridisegnerà completamente la viabilità attuale in località Bione proprio per integrarsi al Quarto Ponte in costruzione.

Il progetto prevede la realizzazione di due rotonde una più grande, di circa 60 metri, che avrà funzione di smistamento, raccorderà cioè l’innesto delle rampe dalla SS36 (quella attuale per il Ponte Manzoni e quella futuro Quarto Ponte) con la viabilità esistente. Più avanti, tra via Buozzi e via Ticozzi, sarà poi realizzata una rotonda più piccola per consentire ai mezzi che non devono proseguire per la Lecco-Bergamo di tornare indietro. Via Buozzi, già chiusa nei mesi scorsi per il cantiere del Quarto Ponte, non riaprirà (qui sorgono infatti i pilastri del nuovo manufatto), mentre la ciclabile, oggi interdetta, una volta terminati i lavori, sarà riaperta.

Per consentire la realizzazione del maxi rondò, verrà demolito l’attuale parcheggio di fronte al centro sportivo – 200 posti auto circa – che sarà spostato nell’area lungo via Don Ticozzi che costeggia i campi 1 e 2 del Bione (l’ex area nomadi riqualificata nei mesi scorsi). Il nuovo parcheggio metterà a disposizione circa 380 posti auto. Oltre al piazzale di sosta di fronte al Bione verrà anche chiuso il sottopasso che lo collega all’entrata: bisognerà quindi creare un nuovo ingresso al centro sportivo tra i campi 1 e 2, dove ci sarà il nuovo parcheggio.

Nel progettare lo svincolo con il maxi rondò il Comune aveva sin da subito previsto l’innesto con il quarto ponte a doppia corsia. L’opportunità di rendere il nuovo viadotto a doppio senso (quindi non solo in entrata ma anche in uscita da Lecco) era stata fortemente ribadita dal Comune di Lecco. Il progetto, che prevede la costruzione di una nuova rampa (al posto di quella attuale di immissione) in sovrappasso alle future rampe di uscita del Quarto Ponte, c’è, ma mancano le risorse, che vanno ancora reperite.

Intanto il cantiere per la realizzazione del Quarto Ponte procede nel pieno rispetto del cronoprogramma stilato in vista dell’importante appuntamento olimpico del prossimo inverno. Avviati simbolicamente un anno fa alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, i lavori sono a buon punto e dovrebbero concludersi entro dicembre. A fine gennaio erano iniziate le operazioni di posa delle travi d’acciaio che sorreggeranno la prima parte dell’impalcato, ad innesto della corsia in entrata a Lecco.