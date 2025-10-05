Quasi 4 mila persone per la 52^ Camminata Manzoniana

La partenza puntuale questa mattina alle ore 8.30 dalle Meridiane

Grande successo per la manifestazione targata Ltm a finalità benefica

LECCO – Tre percorsi, 12 scene teatrali, poco meno di 4 mila partecipanti: sono i numeri dell’edizione 2025 della Camminata Manzoniana, storico appuntamento targato LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) che si è svolto oggi, domenica 5 ottobre.

Stessa formula, oramai collaudata e vincente: dopo lo spettacolo degli Sbandieratori, la camminata ha preso il via puntuale alle 8.30 dal Piazzale del Centro Commerciale ‘Meridiana’. Tre i percorsi possibili (5,5 km , 11 km e 20 km) alla scoperta dei luoghi Manzoniani, lungo i quali, grazie all’impegno de ‘Il filo teatro’ e di circa 80 attori, sono state allestite le scene teatrali tratte dal romanzo di Alessandro Manzoni ‘I Promessi Sposi’. Uno spettacolo suggestivo e apprezzato dai tanti partecipanti alla Camminata, ma non solo.



‘Testimonial’ dell’evento, in prima fila al via, la vicesindaco Simona Piazza insieme al consigliere comunale Alberto Anghileri e il consigliere regionale Giacomo Zamperini che hanno ringraziato l’impegno dei volontari Ltm che hanno reso possibile la manifestazione (oltre un centinaio quelli al lavoro nella giornata di oggi, tra le Meridiane e lungo il percorso).

Come sempre, l’iniziativa unisce all’intrattenimento la finalità sociale e benefica: il ricavato della manifestazione infatti verrà donato a Fondazione Telethon per la lotta contro le malattie genetiche rare.

