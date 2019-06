Quattro amiche lanciano “Coristi per una sera”, successo per l’iniziativa

L’iniziativa di quattro amiche

Ogni lunedì fino a luglio presso lo Spazio Vedana in Corso Promessi Sposi

LECCO – Si chiama Creem and Friends il progetto iniziato lunedì scorso, 3 giugno, e che per tutti i lunedì dei mesi di giugno e luglio radunerà gli amanti della musica. L’iniziativa ‘Coristi per una Sera’ è nata al tavolino di un bar grazie a quattro amiche, Claudia Telesca, Renata Colnago, Elena Rusconi ed Emanuela castagna (da qui Creem, dalle iniziali dei loro nomi) sensibili al sociale, desiderose di fare qualcosa di bello per la città, e grandi sognatrici. Alla loro creatività si è unita ben presto quella del maestro di musica Maurizio Saccà.

L’iniziativa

Ma in cosa consiste il progetto? “Si tratta di un coro a “stress zero”, dove chiunque è accolto, che sappia cantare o che presuma di non saperlo fare – spiega Claudia Telesca – dove non sei sottoposto a “prove di voce” ma in cui scegli tu quale è la parte che sentì più nelle tue corde (soprano, basso, contralto , melodia o ritornello) e dove non sei tenuto a mantenere l’impegno di esserci con regolarità né quellodi eseguire performance quali saggi e concerti. Con questa iniziativa vogliamo restituire al canto quella funzione primaria di espressione di se stessi e di auto-guarigione”.

“Se il canto viene effettuato al di fuori di schemi prestazionali o commerciali ha una grandissima funzione di auto guarigione ed equilibrio perché stimola il sistema vagale, disattivando il sistema adrenergico simpatico, portando mente cuore e tutti gli altri apparati di organi a funzionare in maniera equilibrata, coerente e sincrona” spiega Claudia.

Il repertorio

“Il repertorio è quello rock/pop delle canzoni con cui siamo cresciuti, nazionale e internazionale, e siamo sicure che il cantare insieme in profonda, gioiosa e spensierata connessione gli uni con gli altri, le emozioni contenute in queste canzoni avrà una grande funzione auto-terapeutica”.

Ben ottanta le persone che hanno raccolto l’invito delle ‘Creem’ lunedì sera e che si sono riunite nello Spazio Vedana di Corso Promessi Sposi. “Vi aspettiamo per le altre serate!” l’appello finale. Le ‘prove’ si tengono dalle 20.30 alle 22.30.

