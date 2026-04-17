“Questa bici R1PUD1A la guerra”: Lecco pedala per la pace

Una carovana pacifica attraverserà la provincia di Lecco

Anpi, Emergency, Fiab e Legambiente: pedalata per la pace in occasione della Festa della Liberazione

LECCO – Domenica 26 aprile, in concomitanza con la Festa della Liberazione, una carovana pacifica attraverserà la provincia di Lecco per unire i Comuni che hanno aderito alla campagna promossa da Emergency per la valorizzazione dell’art. 11 della nostra Costituzione.

“Mentre il mondo é scosso sempre di più da guerre e corre verso il riarmo, con i conflitti che sostituiscono il dialogo della diplomazia, il territorio lecchese invoca di muoversi in direzione opposta. Nasce così l’idea della pedalata per la Pace ‘Questa Bici R1PUD1A la Guerra’, un evento collettivo e solidale organizzato da Anpi Lecco con Emergency Gruppo Lecco e Merate, Fiab Lecco Ciclabile e con l’adesione di Legambiente Lecco”.

“L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un’azione civile diffusa con l’obiettivo di collegare idealmente i numerosi Comuni della provincia di Lecco che hanno ufficialmente aderito alla campagna R1PUD1A promossa da Emergency, ribadendo il dettato dell’articolo 11 della Costituzione Italiana e il rifiuto della logica delle armi in favore del dialogo tra i popoli”.

La carovana partirà alle 8 da Bulciago, attraverserà: La Valletta, Merate, Robbiate, Paderno d’Adda e Verderio, fino a raggiungere Osnago. Qui il gruppo si allargherà a nuovi partecipanti per poi proseguire verso: Lomagna, Casatenovo, Missaglia e Barzanò, per raggiungere Dolzago, tappa fondamentale e momento di sosta e riflessione, dove musica e parole accompagneranno il ristoro dei ciclisti. L’ultimo tratto vedrà il serpentone di biciclette attraversare Oggiono, Annone Brianza e Galbiate (sponda lago), per concludersi con il gran finale a Lecco, in Piazza Diaz.

“Sarà un’azione collettiva per dire che la Pace si può pretendere tutti insieme, faticando, anche in salita – spiegano gli organizzatori -. Ogni chilometro percorso, ogni pedalata, sono una testimonianza d’impegno per un mondo di pace, senza conflitti, senza vittime civili, un mondo da consegnare ai nostri figli senza timori”.

Partecipazione e solidarietà

La pedalata è aperta a tutti: ciclisti sportivi, amatori e famiglie. La quota di iscrizione è di €12,00, ripartiti tra costi assicurativi (€ 3,00) e un contributo per Emergency di € 9,00, per sostenere i suoi progetti umanitari. A ogni partecipante sarà consegnato il “Sacco Pedalata”, contenente i simboli del rifiuto di tutte le guerre. Sebbene il percorso non possa toccare fisicamente tutti i centri aderenti (come Garlate, Carenno, Erve e Monte Marenzo), la pedalata rappresenterà simbolicamente ogni comunità che ha scelto di schierarsi per la Pace” precisano gli organizzatori.

Dettagli dell’evento