Al via dalle 10 la Maratonina Città di Lecco, attenzione alla viabilità

Dalle 9.30 alle 13.30 chiusure e divieti di sosta previsti lungo il tracciato

LECCO – Questa mattina, domenica 6 marzo, dopo due anni, ritorna il tradizionale appuntamento sportivo della Maratonina Città di Lecco, nota anche come Lecco City Half Marathon.

L’evento podistico, nato nel 2008 per iniziativa della S.S.D. Spartacus Triathlonlecco, e patrocinato dal Comune di Lecco, giunge alla sua 13^ edizione e partirà alle 10 da via Ghislanzoni, per un nuovo tracciato, sempre di 21 km, tra lago e monti, completamente pianeggiante.

Per consentire il corretto svolgimento della gara, la viabilità cittadina subirà delle modifiche che prevedono la totale chiusura al transito veicolare di via Ghislanzoni (tratto da via Amendola a via Como) e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6 alle 16.

Divieto di transito veicolare, inoltre, dalle 9 alle 13.30 in funzione dell’andamento della competizione dei seguenti tratti di strade: via Ghislanzoni (tratto da via Como a piazza padre Cristoforo), piazza padre Cristoforo, corso Martiri, viale Dante, via Cairoli, via Cavour (tratto da via Cairoli a piazza Garibaldi), via Roma (tratto da piazza Garibaldi a piazza Manzoni), piazza Manzoni, piazza Mazzini, viale Costituzione, lungolario Isonzo, largo Europa, lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, lungolario Cadorna, lungolario IV novembre, lungolario Piave, S.S. 36 (transito su territorio extra comunale fino a località Orsa Maggiore), via Leonardo Da Vinci, via Raffaello, via Adda, corso Martiri della Liberazione, via Amendola (tratto da via Ghislanzoni a via dell’Isola), via dell’Isola, via Varese, corso Carlo Alberto, via Plava, via Pescatori, via Guado, via Buozzi, via don Ticozzi, viale Brodolini, via Alla Spiaggia, via Marinai d’Italia, piazza delle Nazioni, via Appiani (tratto tra Corso Martiri a via Pizzi), via Pizzi, via Previati (tratto da via Amendola a via Como) e via Como (tratto da via Previati a via Ghislanzoni).

Sospensione del senso unico di marcia lungo le seguenti vie e piazze: via Spirola, dal civico 12 a via Sondrio, via Carlo Torri Tarelli, via Nava (tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli), via Aspromonte (da via Bezzecca a viale della Costituzione), via Borromeo (tratto tra via G. B. Vico e via Beccaria), via Beccaria (tratto da via Borromeo a via Rosmini), via Ghislanzoni, per i soli residenti (da piazza padre Cristoforo a via Arlenico dopo il passaggio della partenza della gara) e via Previati, per i soli residenti (da via Como a via Corti dopo il passaggio della partenza della gara).

Inversione del senso di marcia in via Sirtori con direzione da via Nava a via Nino Bixio, divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 13.30 su via Ghislanzoni (tratto da via Como a piazza padre Cristoforo), via Cairoli, via Raffaello, via Buozzi (tratto da Corso Carlo Alberto a piazza Bione) e via Buozzi (fronte centro sportivo comunale Bione) e divieto di riprendere la marcia per i veicoli in sosta durante il divieto di transito veicolare nelle vie interessate dalla competizione sportiva.