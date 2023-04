Questa notte nuova pulizia dei parcheggi. Attenzione ai divieti

L’avviso del Comune di Lecco per la pulizia straordinaria dei parcheggi, ecco quali

Divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte alle 6 di domani mattina

LECCO – Nuova pulizia notturna delle aree pubbliche a parcheggio che a rotazione sta interessando i parcheggi cittadini che verrà effettuata questa notte in alcune aree di sosta della città.

Per questo è stato previsto il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalla mezzanotte alle 6 di martedì 4 aprile in via Sant’Egidio, via Monsignor Polvara, via Caduti Lecchesi a Fossoli, via Vercelloni, via Laini, corso Monte San Gabriele, piazza Lega Lombarda, via Gomes, corso Martiri, via Appiani, corso Carlo Alberto, via Catullo.