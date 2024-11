“Questo non è amore 2024”: i consigli della Polizia di Stato

Una mattinata per informare la gente sugli strumenti giuridici per tutelare le donne

L’invito è quello di segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia ogni situazione di potenziale rischio

LECCO – Questa mattina, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, si è svolta a Lecco in piazza XX Settembre a Lecco l’iniziativa “Questo non è amore”. L’iniziativa, nata nel 2016 a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha visto la Polizia di Stato impegnata a informare la cittadinanza sugli strumenti giuridici che consentono di tutelare le donne da eventuali condotte di minaccia o molestia ovvero di violenza domestica.

Nel corso della mattinata è stata distribuita una brochure che indica gli strumenti attraverso i quali è possibile attivare una adeguata tutela in casi di stalking, violenza privata o violenza domestica, primo fra tutti l’ammonimento del Questore. Si tratta di una misura di prevenzione, adottata appunto dal Questore, che consente di garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

Da qui l’invito a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia ogni situazione di potenziale rischio e pericolo affinché si possa intervenire immediatamente al fine di evitare il degenerare di episodi, interrompendo così la spirale di violenza. La Polizia di Stato ha evidenziato quanti e quali sono i protocolli che in materia sono stati sottoscritti, la cui finalità è il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, ciascuno chiamato a fornire il proprio contributo e creare così una rete sempre più efficace per contrastare in modo più inciso il disdicevole fenomeno della violenza contro le donne.