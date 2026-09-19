Questura, il vicario Luca Rocco lascia Lecco per Pisa, arriva Federico Baglioni

Da lunedì prossimo, 21 settembre, sarà operativo il dottor Baglioni, proveniente dall’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Catania

Il grazie dei colleghi al dottor Luca Rocco

LECCO – Da lunedì avvicendamento del Vicario del Questore: il dott. Luca Rocco assumerà le funzioni di Vicario del Questore di Pisa, al suo posto arriva il Dott. Federico Baglioni.

Il personale della Polizia di Stato ha voluto partecipare numeroso al saluto del vicario, che dopo un anno e mezzo lascia la Questura di Lecco.

Commozione, gratitudine ed un corale affetto da parte dei poliziotti lecchesi e del personale dell’amministrazione civile e dell’interno sono stati ricolti al Funzionario che ha sempre lavorato con la massima professionalità, attenzione e competenza.

Il Questore, Stefania Marrazzo ha indirizzato il più sincero ringraziamento per la collaborazione sempre assicurata con lealtà e disponibilità formulando i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico. Da lunedì prenderà il suo posto il dott. Federico Baglioni proveniente dall’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Catania.