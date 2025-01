Questura Lecco. Incontro tra i vertici e il sindacato di polizia Consap

“Impegno comune per migliorare la sicurezza”

Messe in evidenza le situazioni ancora irrisolte

LECCO – Una delegazione del sindacato di polizia Consap ha incontrato i vertici della Questura di Lecco rappresentati dal Vicario del Questore dottoressa Anna Leuci per rappresentare problematiche del nostro territorio.

“Durante il cordiale colloquio – hanno fatto sapere dal sindacato – sono state messe in evidenza le situazioni ancora irrisolte relative ai trasferimenti interni, con riguardo ai temi del benessere del personale nonché la situazione dell’ufficio gabinetto e di quello dell’immigrazione”.

Con lo spirito propositivo che lo contraddistingue, il sindacato di polizia, ha avanzato proposte per possibili soluzioni condivise che abbiamo al primo posto la sicurezza degli operatori, che pur svolgendo mansioni amministrative, a causa delle carenze organiche, sono sovente distolti da servizi esterni molto spesso senza mezzi né apparati organizzativi adeguati, ottenendo che in futuro questi impegni siano organizzati tramite appositi ordini di servizio; è stata sollecitata anche una maggiore collaborazione, pur nel mantenimento delle peculiari specificità, fra reparti con il coinvolgimento delle Volanti e degli RPC per potenziare la risposta di sicurezza da fornire alla cittadinanza e sollecitato la corresponsione in tempi brevi delle indennità di ordine pubblico al personale.

La delegazione del sindacato di Polizia era composta dal Segretario Generale Nazionale della Consap Patrizio Del Bon e il segretario provinciale della Consap di Lecco Antonio Rinaldi e di Torino Vincenzo Rispoli e Andrea Liotti che al termine hanno dichiarato: “Abbiamo apprezzato molto l’interlocuzione con il vicario, il quale ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti delle problematiche sottoposte. Ci teniamo a sottolineare l’importanza di questi confronti per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la valorizzazione del personale, elementi fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente alla comunità. Siamo fiduciosi che attraverso un dialogo costruttivo si possano trovare soluzioni valide per affrontare le sfide attuali”.

L’Amministrazione, dal canto suo, ha assicurato delle soluzioni a breve termine, informando la dottoressa Stefania Marrazzo Questore della Provincia di Lecco, sull’importanza condivisa della gestione del personale, affinché ogni dipendente possa operare con dignità e serenità.