Quindici quartieri, una sfida da vincere: a Lecco arriva il 1° Palio dei Rioni

Una prova di nascondino nel cuore della città nel segno della tradizione e della voglia di stare insieme

La manifestazione dal 27 al 29 giugno. Oltre a giochi e musica, proposta una nuova gara: la “Promessi Sposi Run”

LECCO – Prendi una città, Lecco, divisa in quindici rioni, ciascuno con proprie identità e caratteristiche, inventa una sfida che li coinvolga e li faccia misurare l’uno contro l’altro ed ecco servita la 1° edizione del Palio dei Rioni, pronta ad andare in scena l’ultimo fine settimana di giugno, dal 27 al 29, tra giochi, musica e tradizione. “Scopo dell’iniziativa sarà valorizzare i rioni e creare tra di loro una goliardica competizione per stare insieme e incuriosire anche i turisti presenti in città – ha raccontato durante la conferenza di presentazione quest’oggi in sala consiliare a Lecco il sindaco Mauro Gattinoni – dando anche un senso a un week-end non banale per Lecco, quello della Festa del Lago e della Montagna“.

Un vero e proprio esperimento, trattandosi della prima volta che viene proposto sul suolo cittadino, che nel tempo verrà poi aggiustato, rivisitato e implementato. “Un gruppo di associazioni e amici si è mosso per valorizzare quello che per noi lecchesi è una questione di cuore, come dice anche lo slogan del Palio (“Nel cuore di ogni lecchese batte un rione”), ha dichiarato Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale di Lecco, che ha poi illustrato il programma previsto per i giorni del Palio.

Venerdì 27 giugno alle ore 20 ci sarà un grande karaoke aperto a tutti seguito da dj set. Il giorno successivo, sabato 28 giugno, la sfida “nascondino dei rioni” che coinvolgerà tutti i rioni di Lecco (Centro, Bonacina, Pescarenico, Santo Stefano, Laorca, Malavedo, San Giovanni, Rancio, Acquate, Olate, Castello, Belledo, Germanedo, Maggianico, Chiuso, Versasio) dalle 10 alle 17 al termine della quale sarà nominato il rione vincitore. Il Palio si chiuderà domenica 29 giugno con le bande della città che si sfideranno a suon di musica, in attesa dello spettacolo pirotecnico. Fulcro centrale delle attività sarà sempre Piazza Garibaldi.

“I prossimi anni l’intenzione è di aggiungere altre discipline e prove. A questa prima edizione potranno partecipare solo maggiorenni – ha continuato Cattaneo – anche qui l’idea è di portare proposte diversificate anche per età. Tra qualche giorno apriremo il sito per accogliere le iscrizioni (aperte dall’1 giugno) e così formare le squadre che si sfideranno ciascuna con suo motto e sua divisa, presto svelate”.

Sebbene il “nascondino dei rioni” sia aperto solo ai maggiorenni, le scuole primarie lecchesi parteciperanno attivamente al Palio: saranno loro a realizzare, per ogni rione, uno stemma. L’esito di questi lavori sarà mostrato venerdì 27 giugno sul palco in Piazza Garibaldi. Per ogni rione sarà selezionato il miglior stemma e il bambino/a ad averlo ideato diventerà “Capitano/a di contrada”. Per ogni rione sarà inoltre proposta un maglietta con stampata una frase identificativa.

“Un evento come il Palio dei rioni si era già pensato di proporlo nel 2015 ma allora non si era riuscito a portarlo avanti – racconta Luca Dossi, tra gli ideatori del progetto -. Sarà un’edizione dove cercheremo di sperimentare e di proporre, vedremo quanto la città ha voglia di mettere energia nell’iniziativa, a cui tutti possono partecipare, anche chi non è lecchese, l’importante è avere a cuore l’essere lecchese e il portare con amore la maglia del rione per si cui gareggerà. Abbiamo scelto come prima sfida nascondino perché è semplice e trasversale”.

Non mancherà anche una gara di corsa, in programma sabato 28 giugno, promossa da Alberto Ariotti, presidente di Lab4You, e Alessandra Anna Milani, sempre di Lab4You, che si rifà alla 10 km del Manzoni: la “Promessi Sposi Run”.

“Una gara di circa 10 km che si sviluppa in tre giri sul percorso del lungolago lecchese, con partenza dall’area McDonald e arrivo in piazza Garibaldi – ha sottolineato Ariotti -. Ci sarà sia la prova competitiva che non competitiva, il via sarà dato alle 19. Alle 17.45 faremo anche una piccola manifestazione per Piccoli Runners e Runners con disabilità. Ringrazio Canottieri Lecco che ha dato l’opportunità di usare la location per il ritiro pettorali il giorno prima e il giorno della gara stessa, anche per depositare le borse. Sarà anche il primo trofeo alla memoria del papà e del fratello di Alessandra, 1° Trofeo Paolo e Pasquale Milani: Pasquale è stato un grande imprenditore lecchese e Paolo un campione a livello nazionale di canottaggio che ha dato lustro alla città di Lecco. Le iscrizioni alla gara sono già aperte da questa settimana su www.kronoman.net, incluso un gradito pacco gara con maglietta che stiamo studiando con un partner nazionale”. Il sindaco Mauro Gattinoni ha già raccolto la sfida e si farà trovare sulla linea di partenza. Ora mancate solo voi.