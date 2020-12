Raccolta differenziata a Lecco. Il calendario durante le festività natalizie

I turni cambieranno il 25 dicembre, il 1° e 6 gennaio

Recuperi nei giorni precedenti o successivi

LECCO – La raccolta dei rifiuti nella città di Lecco durante le festività natalizie. I turni cambieranno il 25 dicembre, il 1° e 6 gennaio, con recupero della raccolta nei giorni precedenti o successivi.

In alcune zone della città i turni di raccolta sono modificati come segue:

25 dicembre – Natale

zona 6 – sacco trasparente anticipato a giovedì 24 dicembre

zona 3 – umido posticipato a domenica 27 dicembre

zona 4 – umido posticipato a domenica 27 dicembre

zona 2 – sacco viola posticipato a lunedì 28 dicembre

zona 3 – carta posticipato a martedì 29 dicembre

26 dicembre – S. Stefano: raccolte regolari

1 gennaio 2021

zona 6 – sacco trasparente anticipato a giovedì 31 dicembre 2020

zona 3 – umido posticipato a domenica 3 gennaio 2021

zona 4 – umido posticipato a domenica 3 gennaio 2021

zona 2 – sacco viola posticipato a lunedì 4 gennaio 2021

zona 3 – carta posticipato a martedì 5 gennaio 2021

6 gennaio 2021 – Epifania

zona 2 – vetro posticipato a venerdì 8 gennaio 2021

Si raccomanda di esporre i sacchi nei giorni di recupero indicati. L’Ecosportello di corso Promessi Sposi 30g e il Centro di raccolta rifiuti di via Buozzi saranno chiusi nelle giornate festive indicate. Per informazioni sulla raccolta rifiuti: Silea spa – Numero verde: 800 004 590 (rete fissa e mobile, da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 18), callcenter@sileaspa.it.