Come si fa la raccolta differenziata? Te lo spiegano gli “Eroi del riciclo”

Il progetto Geco vede protagonisti 35 studenti volontari della scuola media Stoppani

LECCO – Un video per spiegare, ai compagni, come fare la raccolta differenziata senza sbagliare. La bella iniziativa è stata realizzata dai 35 ragazzi del progetto Geco della scuola Stoppani di Lecco.

Cos’è il progetto Geco

“Il progetto Geco (che, oltre a richiamare il piccolo rettile, è l’acronimo di Gruppo Ecologico) vede impegnati 35 ragazzi volontari di tutte le classi, dalla prima alla terza, che si ritrovano mensilmente dopo le lezioni” spiega Anna Meles, docente di lettere, referente del progetto assieme a Laura Todde (matematica e scienze) e Anna Baroni (tecnologia).

“Con questi ragazzi abbiamo pensato di sistemare tutto il discorso della raccolta differenziata nella nostra scuola: per prima cosa abbiamo messo in ogni aula e negli spazi comuni i bidoni giusti per poter effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti, quindi abbiamo portato avanti delle iniziative di sensibilizzazione”.

Un video per fornire “eco consigli”

Purtroppo, però, i ragazzi si sono accorti che c’erano ancora troppi errori nella divisione dei rifiuti e proprio da qui è nata l’idea di realizzare il video “Gli eroi del riciclo” che, in modo simpatico, fornisce utili “eco consigli”.

“L’obiettivo è quello di far vedere il video a tutti gli studenti per poter creare una scuola completamente ‘eco’ dove si raccoglie e si differenzia tutto. Proprio per questo i ragazzi hanno realizzato anche una piccola area ecologica sotto il portico della scuola dove, durante l’intervallo, sempre grazie ad alcuni volontari, vengono conferiti i rifiuti di tutte le aule. Gli addetti di Silea poi vengono a raccogliere i rifiuti già differenziati”.

Gli eroi del riciclo

L’idea del video è frutto di un lavoro comune dei ragazzi di Geco e delle docenti che hanno ideato insieme la sceneggiatura per spiegare in modo divertente alcune semplici regole, fornire utili consigli e promuovere la raccolta differenziata.

Una classe si prepara a andare in gita. Mentre l’insegnante fa le ultime raccomandazioni, un alunno lancia una palla di carta nel cestino per la raccolta della plastica. La professoressa sviene e…