Raccolta fondi “Insieme possiamo”: arrivati i primi aiuti agli ospedali del territorio

Consegnati dalla Fondazione Costruiamo il futuro 19.000 indumenti intimi per i pazienti Covid 19

La consegna riguarda anche gli ospedali Mandic di Merate, Manzoni di Lecco e Umberto I di Bellano

LECCO / MERATE – Dopo neanche una settimana dall’inizio della raccolta fondi “Insieme possiamo” promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro, sono stati donati e consegnati agli ospedali Mandic di Merate, Manzoni di Lecco e Umberto I di Bellano, e agli ospedali San Paolo e San Carlo di Milano le forniture di abbigliamento Covid 19 necessarie ai pazienti ricoverati presso i presidi del nostro territorio. Quasi 19.000 indumenti intimi, tra calze, mutande, pigiami, canottiere, che serviranno per poter fornire un cambio ai quei pazienti che non hanno la possibilità, come sappiamo, di ricevere visite dai parenti. Con questo gesto semplice e concreto non solo potranno essere assistiti nelle cure, ma anche curati con umanità. Come afferma infatti Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il futuro: “Per la nostra Fondazione questa raccolta fondi significa ancora una volta stare al fianco di chi ha bisogno, come già avviene col Premio Costruiamo il futuro, dare una mano, anche in questa emergenza perché la dignità delle vita e della persona siano sempre salvate”.

Per questo la Fondazione ha deciso di scendere in campo in questa emergenza sanitaria cercando di fornire un aiuto concreto e su bisogni mirati, di medici pazienti e ospedali. Così, la necessità di abbigliamento per i pazienti Covid si è rivelata essenziale non solo per gli ospedali del lecchese, ma anche per il San Paolo e il San Carlo e per l’ospedale Niguarda di Milano.

Proprio al Niguarda infatti nei prossimi giorni verranno consegnati circa 7000 indumenti intimi, necessari ai pazienti Covid 19 ricoverati.

Tanti stanno aderendo con entusiasmo e affetto all’iniziativa promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro. La raccolta fondi prosegue, perché il bisogno è stato intercettato anche in altri ospedali. Per questo, è ancora possibile donare con bonifico su Conto Corrente intestato a: Fondazione Costruiamo il Futuro presso Banca Prossima

Iban: IT06W0335901600100000164408, causale: Erogazione liberale Emergenza Covid 19

Per maggiori informazioni: www.costruiamoilfuturo.it/fondoemergenza-covid-19/

Si ringrazia la collaborazione di Oviesse che si è messa fin da subito a disposizione di questa buona causa.