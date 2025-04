Raccolta rifiuti, le eco casette in centro città attive dal 12 maggio

Saranno attivate le due già installate nei mesi scorsi in Piazza Affari e via Pietro Nava: qui i commercianti potranno conferire il sacco viola (differenziata)

Oggi pomeriggio incontro in Confcommercio per spiegare il funzionamento del servizio

LECCO – Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Confcommercio Lecco un incontro informativo su alcuni temi connessi alla raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche nel centro città. Presenti gli assessori Renata Zuffi (Ambiente) e Giovanni Cattaneo (Attrattività territoriale), il direttore di Confcommercio Alberto Riva e i rappresentanti di Silea. All’incontro c’erano anche alcuni commercianti cittadini che, in un clima sereno nonostante qualche perplessità di fondo, hanno chiesto chiarimenti sul funzionamento del servizio.

Partendo dall’illustrazione del progetto di miglioramento della raccolta differenziata finanziato dal Pnrr, l’incontro ha avuto come focus le due eco-casette già installate in via Pietro Nava e piazza Affari, che saranno abilitate al conferimento del sacco viola 24/7 a partire dal prossimo 12 maggio. A queste potrà accedere solamente un numero limitato di utenze non domestiche, che il Comune di Lecco ha individuato sulla base della capienza, secondo un criterio di prossimità.

Come evidenziato nel corso dell’incontro, le attività individuate riceveranno una comunicazione che consentirà loro di aderire: agli aderenti verrà assegnato un Qr code con il quale – dal 12 maggio prossimo – sarà possibile accedere alle eco-casette.

In base dell’adesione, l’Amministrazione comunale potrà valutare l’estensione dell’accesso al servizio a ulteriori utenze non domestiche.