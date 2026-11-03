Raccontare il patrimonio manzoniano: partito il corso per le guide del progetto Lu.C.I.A.

Il percorso formativo ha preso il via lunedì 2 novembre in Confcommercio Lecco

“Il paesaggio come racconto: sulle tracce manzoniane tra cultura, storytelling e inclusione”

LECCO – Potenziare le competenze su storytelling territoriale, accessibilità, inclusione e progettazione di esperienze culturali innovative, per raccontare al meglio e in modo il più possibile originale il patrimonio manzoniano di cui Lecco è portatrice. E’ questo l’obiettivo del corso di aggiornamento specialistico “Il paesaggio come racconto: sulle tracce manzoniane tra cultura, storytelling e inclusione”, curato da Confcommercio Lecco, che ha preso il via lunedì 2 novembre presso la sala conferenze dell’associazione.

Dopo i saluti introduttivi della responsabile Formazione di Confcommercio Lecco, Chiara Silverij, ha preso la parola l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco, Cinzia Bettega: “Le guide rappresentano alla perfezione le mie deleghe e interpretano un tema caro a questa Amministrazione, perché uniscono cultura e conoscenza del nostro patrimonio da promuovere in favore dei residenti lecchesi e dei turisti”. Quindi è toccato a Mauro Rossetto, conservatore onorario delle collezioni manzoniane del Sistema Museale Urbano Lecchese (Simul) oltre che coordinatore artistico del Festival “Lecco città dei Promessi Sposi”, introdurre la prima giornata di lavori: “Le persone che arrivano in visita sul territorio sono molto interessate alla qualità della preparazione culturale e professionale di chi li accompagna nella scoperta del territorio e apprezzano sempre più originalità, peculiarità e significatività delle proposte. Mi piace evidenziare come il Festival manzoniano sia sempre stato un laboratorio di sperimentazione, capace di unire la qualità dei contenuti con una fruizione piacevole, coinvolgente e multisensoriale”.

A tenere la prima lezione alle 26 guide iscritte, è stato Stefano Motta, scrittore e studioso manzoniano, supervisore scientifico del progetto Lu.C.I.A. (acronimo di Luoghi, Cultura, Innovazione, Apprendimento). Filo conduttore del suo contributo è stato il tema “Lasciarsi guidare da Alessandro Manzoni: i Promessi Sposi, un romanzo “ammobiliato””.

Il corso proseguirà nelle prossime settimane (fino a metà febbraio), per complessive 50 ore formative. Martedì 10 novembre tappa a Casa Manzoni a Milano, con la partecipazione del direttore della Scuola Estiva Internazionale di Studi Manzoniani, Pierantonio Frare, e del presidente del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, Mauro Novelli, entrambi docenti universitari (di Letteratura Italiana alla Cattolica il primo e di Letteratura italiana contemporanea alla Statale il secondo).

Il progetto Lu.C.I.A. è un’iniziativa promossa dal Comune di Lecco, sostenuta dal Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo e con il contributo di Regione Lombardia, che vede coinvolti Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco. La parte didattica e organizzativa del corso – autorizzato dal Ministero del Turismo e valido per l’aggiornamento professionale obbligatorio delle guide turistiche – è curata dall’associazione di piazza Garibaldi.