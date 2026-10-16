Radon, altezze e requisiti degli alloggi: il Comune rimette mano al Regolamento Edilizio

Dopo le osservazioni di Ats Brianza, professionisti e cittadini, il Comune ha rivisto il testo adottato a marzo

La nuova versione sarà presentata agli ordini professionali il 22 ottobre e approderà in Consiglio comunale il 26 per la riadozione. L’approvazione definitiva arriverà al termine dei successivi passaggi previsti

LECCO – Revisione complessiva del Regolamento Edilizio Comunale, dopo le criticità emerse durante la fase di osservazioni. Il testo, inizialmente adottato tramite delibera dal Consiglio comunale del 30 marzo 2026, è stato rielaborato dagli uffici di Palazzo Bovara e si prepara a tornare in aula il prossimo 26 ottobre per una nuova adozione.

“Il percorso di revisione – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Edilizia Privata Carlo Piazza durante la commissione V che si è svolta giovedì sera – è stato avviato dopo le 28 osservazioni presentate da diversi soggetti, tra cui ANCE Lecco-Sondrio, lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), ATS Brianza e undici privati cittadini. Le osservazioni raccolte hanno evidenziato problematiche tali da rendere necessaria una revisione complessiva del documento, con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari e al coordinamento con le altre norme in vigore”.

Tra i rilievi più articolati ci sono quelli di ATS Brianza, che hanno riguardato diversi ambiti: dalla sospensione dell’uso degli immobili e dalla dichiarazione di inagibilità alle indagini ambientali preliminari, dalle modalità da seguire durante scavi e demolizioni alla prevenzione del gas radon. Le indicazioni hanno interessato anche le bonifiche e la qualità dei suoli, l’approvvigionamento idrico, la depurazione delle acque e la raccolta differenziata.

Una parte importante delle osservazioni ha riguardato inoltre le caratteristiche degli edifici e degli alloggi: definizione e requisiti dei locali, altezze minime, ventilazione e aerazione, scale, ascensori, ringhiere e parapetti, piani interrati e seminterrati e sottotetti.

Undici nuovi articoli e nove eliminati

La rielaborazione è stata condotta dallo Sportello Unico per l’Edilizia, in collaborazione con gli altri uffici comunali competenti. “L’obiettivo – ha detto Piazza – è risolvere le criticità emerse, riordinare la disciplina e rendere il regolamento coerente con il Regolamento Locale di Igiene e con il decreto ministeriale della Sanità del 1975, oltre che con le indicazioni del Regolamento Edilizio Tipo regionale”.

Il risultato del lavoro si traduce in undici articoli nuovi, ventisei modificati e nove eliminati. Le nuove disposizioni comprendono, tra l’altro, precisazioni sulle dotazioni igienico-sanitarie dei locali destinati a usi non abitativi e indicazioni per le strutture utilizzate per il ricovero, l’allevamento, la custodia e l’impiego di animali.

Gli articoli modificati interessano un ampio ventaglio di questioni edilizie e ambientali. Sul fronte degli immobili, gli interventi riguardano le caratteristiche dei locali, le altezze e le superfici minime, la conformazione dei tetti, la dotazione degli alloggi e i requisiti di aeroilluminazione e ventilazione. Sono stati rivisti anche i capitoli dedicati a piani interrati e seminterrati, sottotetti, soppalchi, canne fumarie, scale e ascensori.

Sul versante ambientale, le modifiche coinvolgono la prevenzione del radon, la tutela del suolo e del sottosuolo, le bonifiche, gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli scarichi e la raccolta differenziata. Aggiornamenti riguardano inoltre gli interventi di scavo e demolizione, la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e la gestione di eventuali ritrovamenti di ordigni bellici.

Il riordino si estende anche alle procedure amministrative e agli elementi degli spazi pubblici e privati. Sono stati rivisti alcuni passaggi relativi alla presentazione delle pratiche edilizie, ai certificati di destinazione urbanistica, ai pareri preventivi, agli atti preliminari e alle comunicazioni di inizio lavori.

“I nove articoli eliminati, secondo la presentazione comunale, riguardano in particolare contenuti già disciplinati o ripetitivi rispetto ad altre disposizioni. La scelta è stata quella di mantenere la regolamentazione dei diversi temi in forma unitaria, evitando duplicazioni”.

Il calendario verso la nuova adozione

L’intenzione dell’amministrazione è arrivare a uno strumento normativo organico, che raccolga e coordini le disposizioni edilizie senza sostituire il Regolamento Locale di Igiene, che resta in vigore per gli ambiti di propria competenza.

Il testo rivisto del regolamento sarà presentato agli ordini professionali il 22 ottobre mentre il passaggio in Consiglio comunale per la riadozione è fissato al 26 ottobre. Seguiranno il deposito del documento, il periodo per la presentazione delle osservazioni, le controdeduzioni e la predisposizione della versione finale. La proposta tornerà quindi in Giunta e in Commissione V prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, verosimilmente a inizio del prossimo anno.