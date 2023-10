Raduno City Angels a Lecco: ogni giorno al fianco degli ‘ultimi’. “Persone, non numeri”

300 volontari da 22 città italiane e svizzere per il primo raduno in terra lecchese

Ad accoglierli il sindaco: “Con voi ho scoperto un lato della mia città che non conoscevo. La povertà è un tema emergenziale anche a Lecco”

LECCO – Camminano silenziosi per le città offrendo un pasto, un sorriso, una parola, uno sguardo agli “ultimi”, a coloro che vivono ai margini, spesso toccati dall’indifferenza della gente. Ma non dei City Angels: loro li vedono sempre. Non solo: li conoscono, e ne riconoscono l’individualità, l’unicità. Persone, non numeri. Quest’oggi, domenica, non hanno camminato per vie e vicoli come è loro solito fare, ma si sono riuniti nel Teatro Cenacolo Francescano “angeli” provenienti da 22 città d’Italia e Svizzera per il Raduno Internazionale City Angels, il primo a tenersi a Lecco.

Almeno 300 “baschi blu”, come vengono chiamati per il caratteristico berretto i volontari, hanno riempito le file del teatro. Un tripudio di divise rosse per partecipare a una giornata che, è l’augurio che verrà fatto, possa restare impressa nella memoria e nei cuori di tutti i presenti, anche a distanza di anni. Una giornata dedicata alla solidarietà e all’inclusione, in un mondo dove, anche visti i recenti accadimenti a livello globale, di questi valori c’è sempre più bisogno. Di persone come i City Angels c’è sempre più bisogno.

Già il raduno è cominciato con un gesto di fratellanza, su invito di Mario Furlan, fondatore e presidente dell’associazione nata a Milano nel 1994: ai numerosi volontari presenti, essendo provenienti da luoghi diversi, è stato chiesto di abbracciare almeno cinque altri “baschi blu” che non conoscevano. Poi tutto il consiglio direttivo dei City Angels Lecco è salito sul palco, e una menzione particolare è andata a Spritz, l’attuale coordinatrice, alla quale va il merito del raduno di oggi.

Chiamato a intervenire anche Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, che ha voluto fermamente ricordare l’umanità delle persone che i City Angels aiutano ogni giorno: “Ciascuna persona è unica, diversa, con le sue esigenze. Voi (rivolgendosi ai volontari in sala) le conoscete tutte, li chiamate per nome. Come dice anche Papa Francesco: non siamo numeri, siamo persone con una storia”. Prosegue: “Il tema della povertà è sentito ed emergenziale anche a Lecco. Abbiamo creato un tavolo insieme ad altre associazioni che si occupano di questo aspetto per coordinarci e dare risposte precise. Personalmente ci tengo a ringraziare voi, City Angels, perché mi avete fatto rendere conto in prima persona di un lato della città di Lecco che nemmeno io conoscevo. Me lo avete fatto scoprire durante le uscite insieme, aiutandomi a fare meglio il mio lavoro di primo cittadino”.

Letto poi a voce alta un messaggio lasciato da Emanuele Manzoni, assessore ai Servizi Sociali, assento più che giustificato essendo diventato papà da pochissime ore. Ha comunque voluto far sentire la sua presenza: “Sono certo che ci saranno altre occasioni per incontrarsi – ha scritto nel testo -. Vi ringrazio per le azioni che compiete quotidianamente e per la vostra attenzione verso gli ultimi, gli scomodi, quelli che vivono ai margini. Sapete farli sentire riconosciuti e, con il protocollo recentemente siglato con altre associazioni, abbiamo a disposizione uno strumento formidabile per far sì che chi ha bisogno di aiuto si senta meno solo. Evviva i City Angels, andiamo avanti insieme”. Presente in platea anche il comico Enrico Beruschi.

Per tutto il raduno aleggerà il ricordo di Mafalda, tra i fondatori con altri quattro dei City Angels Lecco nell’ottobre 2016, che ha lasciato questo mondo due anni FA. “E’ il nostro angelo custode, il raduno di oggi è dedicato a lei. Siamo qui anche per lei”.

E’ seguita poi la consegna delle pergamene a persone e associazioni che, insieme a City Angels, operano tra povertà e crisi: Telethon, LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, gli assistenti sociali del Comune, il sindaco di Lecco stesso, l’Amministrazione comunale di Garlate, “Brivio che dona”, comunità “Il Gabbiano”, Bio-Pack SRL e tutti coloro che collaborano e supportano le attività dell’associazione.

Conclusi i saluti istituzionali il raduno, che gode del patrocinio del Comune di Lecco e di Regione Lombardia, è proseguito con un momento di formazione diretto da Furlan, considerato “miglior life coach italiano” dall’Associazione italiana coach e ideatore del Wilding (autodifesa istintiva), rivolto ai volontari su come gestire le emozioni quando si trovano in situazioni pericolose sulla strada. Successivamente il presidente onorario Andrea Rangone, professore ordinario di Strategy&Marketing e di Digital business al Politecnico di Milano, ha insegnato come usare al meglio i social.

Poi intermezzo musicale con ‘Il Mito New Trolls’, Simone Tomassini e Rosmy, tutti testimonial dei City Angels e, nel pomeriggio, attesa anche Elena Lucchini, assessora regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Per tutta la durata del raduno i volontari delle varie sezioni illustreranno quanto hanno fatto nell’ultimo anno e, alla fine, i più meritevoli saranno premiati: quelli che si sono distinti nell’assistere i senzatetto, nell’aiutarli a trovare una casa e un lavoro, e nel portare sicurezza sulle strade della propria città. Cosa che i City Angels fanno ogni giorno, silenziosamente.

