Ramo lecchese del Lago di Como balneabile: ATS promuove le spiagge del Lario

Diffusi i risultati dei campionamenti di ATS Brianza sulle acque del territorio lecchese in vista dell’estate 2026

LECCO – In attesa del caldo estivo e con temperature ancora poco favorevoli ai primi bagni, arrivano i dati di ATS Brianza sulla qualità delle acque in vista della stagione 2026.

Per il ramo lecchese del Lago di Como il quadro è positivo: risultano balneabili tutte le principali spiagge monitorate lungo il Lario, da Colico ad Abbadia Lariana, passando per Lecco, Mandello del Lario e Bellano. Restano invece alcune limitazioni in altri bacini del territorio, a partire dalla località Ona sul lago di Annone, inserita tra le aree non balneabili insieme ad altri punti tra come la zona località Inganna a Colico, La punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.

ATS Brianza invita comunque alla prudenza in presenza di acqua torbida, schiume, mucillaggini o colorazioni anomale, fenomeni che potrebbero essere collegati alla presenza di cianobatteri. L’agenzia sanitaria raccomanda inoltre di evitare l’ingestione dell’acqua durante la balneazione, fare la doccia subito dopo il bagno e sostituire il costume una volta usciti dall’acqua. Indicazioni che si aggiungono all’attenzione già posta negli anni scorsi per alcuni casi di dermatiti riconducibili alla presenza occasionale di cercarie nelle acque del territorio.