Rancio Alto, parcheggi per residenti: soluzione bocciata

Lunedì si è tenuto l’incontro tra gli abitanti e l’assessore alla Viabilità Valsecchi

I residenti: “Il problema persiste. Vanno trovate soluzioni adeguate. Confidiamo nell’Amministrazione”

LECCO – L’assessore alla Viabilità del Comune di Lecco, Corrado Valsecchi, ha effettuato ieri mattina (lunedì) un nuovo sopralluogo nel quartiere di Rancio Alto nel tentativo di individuare una soluzione all’annoso problema di assenza di parcheggi che assilla il quartiere.

La richiesta principale degli abitanti, cioè la creazione di parcheggi per i residenti e con disco orario per gli altri, non è stata accolta.

“Come più volte evidenziato – spiegano i residenti – la presenza degli escursionisti che salgono tutti i giorni e a tutte le ore al San Martino e vicine scuole riduce ancora di più i pochi posti auto presenti. Senza una soluzione e una regolamentazione il problema persiste e in alcuni giorni, come il fine settimana, la situazione è insostenibile e invivibile”.

In merito alla decisione di non creare parcheggi riservati ai residenti, l’assessore Valsecchi spiega: “Se dovessi realizzare delle Zpru (zone a particolare rilevanza urbanistica) in via Quarto dovrei farlo in tutta la città, ma in questo caso, come in altri, non ci sono gli estremi che possano portare ad una valutazione di questo genere. Tuttavia, possiamo intervenire con alcuni miglioramenti. Posto che i problemi più grossi ci sono nel fine settimana con l’arrivo degli escursionisti diretti al San Martino e in Medale, cercheremo di po’ mettere ordine alla disciplina dei parcheggi anche con la creazione di nuovi stalli. Valuteremo anche con Linee Lecco la possibilità di pianificare maggiori corse durante il fine settimana per incentivare l’utilizzo del bus, visto che proprio in via Quarto c’è una fermata”.

Per questo nelle prossime settimane i residenti intendono organizzare un volantinaggio nel rione per sensibilizzare gli escursionisti all’uso dei mezzi pubblici o, per i gruppi, a raggiungere Via Quarto con le proprie auto trasportando più persone.

“Speriamo in questo modo di avere una riduzione dei veicoli, più posti a disposizione ed evitare le sanzioni. Ancora una volta confidiamo nell’impegno dell’Amministrazione perché vengano individuate soluzioni adeguate che possano limitare il grande disagio che siamo costretti a subire”, concludono i residenti.

Nel frattempo l’assessore ha colto l’occasione dell’incontro per annunciare che verranno effettuati interventi di illuminazione e, con il contributo di sponsor locali, il restauro delle cappellette nella zona antistante il Cimitero.