Rancio. Erba alta in via Coltogno, i residenti: “Ormai è difficile passare”

Non è un problema nuovo per la vietta pedonale del quartiere di Rancio Alto

Gli abitanti si lamentano per la scarsa attenzione: “Ancora una volta ci hanno dimenticato”

LECCO – L’erba alta in via Coltogno, nel rione di Rancio Alto, purtroppo non è una novità, è già accaduto in passato che il taglio del verde in questa piccola via lasciasse a desiderare. Adesso ci risiamo e i residenti, costretti a farsi largo tra erbacce e sterpaglie, si lamentano per la scarsa attenzione.

“Ancora una volta ci hanno dimenticato”, ci hanno detto i cittadini. La situazione nella viuzza pedonale che collega via Antonio Bonaiti a via Paradiso parla da sé, effettivamente l’erba è talmente alta che è diventato difficile camminare. Non è un problema nuovo: “Non è possibile lasciare una strada in queste condizioni, confidiamo in un celere intervento”.