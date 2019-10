Rancio. Il gruppo antincendio Alpini Monte Medale compie 40 anni

Importante traguardo per il gruppo antincendio

A maggio in programma i festeggiamenti per i primi… 40 anni!

LECCO – Il Gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca si prepara a festeggiare il 40° anno di fondazione. Un traguardo importante per il gruppo di volontari, appartenente alla Comunità montana Lario orientale valle San Martino, attivo nelle emergenze e, soprattutto, con importanti opere di prevenzione come la pulizia dei boschi in tutta la zona del vallo paramassi.

A maggio 2020 il gruppo, cresciuto proprio negli ultimi mesi grazie all’arrivo di nuovi volontari, si ritroverà con famigliari e amici per celebrare l’anniversario.

Soddisfatto il caposquadra Mario Fusi: “Proprio nelle ultime settimane, grazie al supporto degli sponsor che ci sono sempre vicini, siamo riusciti ad acquistare alcune nuove attrezzature – ha raccontato -. Proprio a fronte di questi investimenti abbiamo preferito rimandare l’annuale cena di settembre, per concentrare tutti gli sforzi sui festeggiamenti del prossimo maggio”.

L’appuntamento conviviale di maggio sarà il momento per ritrovarsi tutti assieme: “Nel frattempo continuano le opere di prevenzione degli incendi e cura del territorio lungo il vallo paramassi”.

Un’importante opera che volontari portano avanti a beneficio di tutto la comunità dalla bellezza di 40 anni!