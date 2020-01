Rancio. Il gruppo antincendio Alpini Monte Medale di nuovo al lavoro

Ben 26 volontari all’opera sulla pista tagliafuoco

Pulizia e prevenzione nel tratto tra via Montebello e la teleferica

LECCO – Prima uscita del 2020 per il Gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Domenica scorsa ben 26 volontari hanno proseguito i lavori di pulizia della pista tagliafuoco in un’ottica di prevenzione degli incendi.

Il folto gruppo, guidato dal caposquadra Mario Fusi, si è concentrato sul tratto che dalla teleferica del San Martino scende verso via Montebello: “La giornata di lavoro di ieri – ha detto Fusi -. E’ stata anche l’occasione per testare alcune nuove attrezzature che sono state donate al gruppo. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli sponsor per il prezioso contributo, anche se nelle prossime settimane ci sarà un momento di ringraziamento ufficiale”.

Come al solito nulla sarebbe possibile senza la disponibilità dei volontari: “Ieri eravamo davvero un bel gruppo e questo ci ha consentito di svolgere una gran mole di lavori. Il grazie va a tutti i volontari del gruppo antincendio per la loro disponibilità”.