Rancio. Il Gruppo Antincendio ripulisce i vialetti del parco davanti al cimitero

Il ringraziamento degli abitanti del quartiere

“Sono sempre presenti, il loro contributo è prezioso”

LECCO – In occasione dell’imminente commemorazione dei defunti, la squadra Antincendio Boschivo del gruppo Alpini Monte Medale ha ripulito tutti i vialetti del parchetto davanti al cimitero di Rancio Alto.

“Era un lavoro che non veniva fatto da molto tempo – raccontano i residenti del rione – parlando con il caposquadra si è reso disponibile. Oggi pomeriggio un gruppo di volontari effettuato tutta la pulizia. Al Gruppo Antincendio va il nostro ringraziamento per la presenza costante e per tutti i lavori che svolgono per il nostro rione, il loro contributo è davvero prezioso”.