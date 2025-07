Rancio. La pizzeria birreria Marilyn compie 30 anni

Lo storico locale festeggia con due serate di musica dal vivo e una mostra di foto d’epoca

LECCO – Traguardo importante per la pizzeria birreria Marylin di Rancio, che spegne quest’anno 30 candeline. Per celebrare l’anniversario, il locale ha organizzato due serate di festa con musica dal vivo, accompagnate da una speciale esposizione di foto d’epoca che ripercorrono la lunga storia della Marylin, aperta nel lontano 1983 e rilevata nel 1995 dall’attuale titolare, Lele Bodega, insieme alla sorella Stefania.

La Marylin è ormai un punto di riferimento per il quartiere di Rancio e per tutta la città di Lecco. Nasce nel 1983 su idea del noto ristoratore Pino Carvelli che rilevò quella che fu la trattoria Nevado Sarapo gestita dal rancese Natale Dell’Oro. Carvelli trasformò la trattoria in una birreria e paninoteca battezzandola Marilyn sull’onda della moda di quegli anni dove l’icona sexy americana campeggiava un po’ ovunque e su molte t-shrt di tanti teenager.

Carvelli lascia la Marilyn nel 1987 e a lui subentra la famiglia Cipolla che resta fino al 1994 quando decide di passare ai nipoti la gestione. Così, il primo gennaio 1995, dietro al bancone della Marilyn finiscono Raffaele “Lele” Bodega e la sorella Stefania, sancendo così quello che si è poi rivelato l’inizio di una lunga storia che ancor oggi continua dopo la bellezza di 30 anni.

Nel tempo la birreria ha saputo evolversi, diventando negli ultimi 15 anni anche pizzeria, con un’offerta che ha cambiato il tipo di clientela: “Oggi sono soprattutto adulti e famiglie a frequentare il locale, rispetto ai gruppi di giovani che lo popolavano in passato”, racconta Lele Bodega.

Non sono mancati momenti difficili, ma la passione e la determinazione hanno permesso di tagliare questo importante traguardo: “Siamo contenti di festeggiare i 30 anni – ha commentato Lele – anche se sono stati anni duri. Abbiamo sempre cercato di mantenere alto il livello del nostro lavoro, impegnandoci al massimo per garantire qualità e un ambiente accogliente. Per questo voglio ringraziare tutti per il supporto che ci hanno dimostrato”.

La festa per i 30 anni della Marylin sarà l’occasione di fare un breve viaggio nella memoria che ha unito vecchie e nuove generazioni, confermando come la Marylin non sia solo un locale, ma un vero e proprio pezzo di storia del quartiere di Rancio e della città di Lecco.