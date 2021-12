Rancio. La squadra antincendio si rimette al lavoro sulla pista tagliafuoco

Ripulito il tratto tra la stanga e il baitello del Ger

25 i volontari al lavoro per un’opera di prevenzione fondamentale

LECCO – I volontari della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale, che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, sono tornati al lavoro ieri, domenica mattina, lungo il vallo paramassi. Circa 25 i volontari che, nel tratto tra la stanga e il baitello del Gruppo Escursionisti Rancesi, hanno ripulito il canale di scarico dell’acqua a lato della strada e ripulito dalla vegetazione il bordo della pista tagliafuoco.

Quel tratto era stato ripulito circa 3 anni, un lavoro impegnativo ma molto importante per mantenere in efficienza la strada soprattutto in caso di incendio come ha ricordato il capo squadra Mario Fusi: “Il primo ringraziamento va a tutti i volontari che non si tirano mai indietro. Poi voglio ringraziare Comunità Montana e Comune di Lecco per il sostegno concreto. E, in questa giornata particolarmente fredda, l’ultimo ringraziamento va a LTM che ha donato le berrette a tutti i volontari”.

Al lavoro anche i cuochi Marco e Celeste che, dopo la giornata di lavoro, presso la sede degli alpini a Rancio, hanno rifocillato l’intera squadra.