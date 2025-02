Rancio. Lavatoio di via Monte Sabotino: ecco gli esiti dell’asta pubblica

Aggiudicata l’offerta di Stefano e Andrea Perossi

Il lavatoio, con una superficie lorda di 64,50 mq, potrà essere ristrutturato a piacimento dagli acquirenti

LECCO – È stata aggiudicata lunedì 10 febbraio da Stefano e Andrea Perossi l’asta pubblica per alienazione in piena proprietà del lavatoio di in via Monte Sabotino in località Rancio a Lecco.

Secondo quanto riportato nell’avviso di asta pubblica, le offerte – con una base d’asta di 28.200€ – sono state presentate entro le 12 del giorno giovedì 6 febbraio 2025. Una volta aperte e valutate le quattro buste con le offerte il giorno 10 febbraio, è stata provvisoriamente aggiudicata quella dei signori Stefano e Andrea Perossi, che ammonta a 35.100€.

Il lavatoio, con una superficie lorda di 64,50 mq, era stato messo all’asta in attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio culturale relativo al periodo 2024 2026 e, non essendo considerato di interesse culturale (valutazione da parte del Segretariato Regionale per la Lombardia, con nota in data 17.01.2024 prot. generale n. 6437), potrà essere ristrutturato a piacimento dagli acquirenti con alcune cautele riguardanti il “mantenimento del fabbricato nella definizione degli strumenti urbanistici” e la comunicazione alla “Soprintendenza competente con almeno 30 giorni di anticipo sull’inizio dei lavori per la valutazione di eventuali interferenze con depositi di interesse archeologico”, secondo quanto riportato nella scheda tecnica dell’immobile.

L’aggiudicazione provvisoria potrà diventare definitiva soltanto previo espletamento della procedura di acquisizione dei dovuti controlli.