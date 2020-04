Rancio. Lucia compie 4 anni, tutti sul balcone per farle gli auguri (VIDEO)

Auguri di compleanno al tempo del coronavirus

A Rancio compleanno speciale per la piccola Lucia

LECCO – Un compleanno che probabilmente resterà nei ricordi della piccola Lucia. Chi l’ha detto che in questo periodo di quarantena non si può fare festa? Se c’è qualcosa di positivo in queste settimane di “allontanamento forzato” è che ci sentiamo tutti un po’ più vicini…

A volte basta davvero poco per fare qualcosa di speciale e così gli abitanti dell’ex scuola di Rancio si sono ritrovati sui rispettivi balconi per festeggiare i 4 anni di Lucia. Nulla è stato lasciato al caso: gli altri bimbi del palazzo hanno preparato cartelloni, palloncini e tutti insieme, accompagnati dalla chitarra di Silvia, hanno intonato la canzone di auguri.

Lucia, attorniata dai fratellini Pietro e Giulia, è salita in braccio a mamma Chiara e papà Daniele per salutare tutti. La piccola festicciola è stata un momento gioia e spensieratezza per tutti: è vero, siamo chiusi in casa, ma non siamo soli…