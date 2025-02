Rancio, nuovo intervento di pulizia della squadra antincendio

24 i volontari impegnati nella mattinata di lavori di domenica scorsa

LECCO – Nuovo intervento di pulizia per la Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Domenica scorsa sono stati 24 i volontari che hanno partecipato alla mattinata di lavori di pulizia lungo la pista tagliafuoco.

L’intervento si è concentrato nel tratto che va verso il Pizzo Boga, sopra Laorca e la località Crogno. Ancora una volta la squadra ha ripulito dalla vegetazione le reti paramassi concentrandosi in un punto particolare dove i rovi avevano invaso anche la strada. Lavori indispensabili per mantenere il tracciato in efficienza, soprattutto in caso di incendio.

Domenica 16 marzo è in programma l’ultima uscita della stagione.