Rancio. Rinviata la festa per i 40 anni dell’antincendio boschivo

L’emergenza ha fatto slittare la festa del 31 maggio

“Passato il coronavirus ci sarà tempo per festeggiare”

LECCO – Avrebbe dovuto festeggiare l’anniversario dei 40 anni il prossimo 31 maggio, ma l’emergenza sanitaria ha fermato anche il gruppo antincendio boschivo Alpini Monte Medale di Rancio.

“Sono tempi difficili per tutti e, anche noi, siamo stati costretti dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus a fermare le nostre attività di pulizia e manutenzione – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Il prossimo 31 maggio avremmo dovuto ritrovarci per festeggiare i 40 anni del gruppo ma siamo stati costretti a rimandare l’evento a data da destinarsi. Del resto la salute viene prima di tutto e, passato questo brutto periodo, ci sarà tempo per ritrovarci tutti insieme”.

Proprio nel dicembre 2017 il gruppo di volontari guidato da Fusi era stato insignito della civica benemerenza “per la preziosa attività nella gestione delle emergenze e nella manutenzione dei boschi e dei sentieri delle nostre montagne”.