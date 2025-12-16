Rancio. Riprende il lavoro del gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale

Ricomincia la pulizia della pista tagliafuoco lungo il vallo paramassi tra Rancio e Laorca

27 volontari impegnati domenica scorsa, già programmate altre quattro uscite nei prossimi mesi

LECCO – Sono tornati nuovamente al lavoro, domenica scorsa, i volontari del gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Un folto gruppo – ben 27 volontari – si è dato da fare nella prima delle cinque giornate programmate da qui fino a primavera per la pulizia della pista tagliafuoco lungo il vallo paramassi.

Questa volta i volontari sono intervenuti nella zona della teleferica per un tratto in discesa di circa 600 metri, liberando i lati della strada da arbusti e piante infestanti. Il gruppo Antincendio, guidato dal caposquadra Mario Fusi, è impegnato costantemente da anni per mantenere efficienti tutte le vie d’accesso in caso di incendio. Nella mattinata di lunedì, invece, un gruppo più ristretto (formato dai pensionati) è tornato all’opera per gli ultimi lavori di finitura.

Come di consueto la mattinata di lavoro di domenica si è conclusa con un momento più conviviale: il pranzo presso la baita degli Alpini di Rancio e Laorca.