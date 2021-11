Rancio. Sabato 13 novembre l’open day della scuola “Massimiliano Kolbe”

Saranno proposti laboratori a cura degli studenti e dei docenti

“Un’occasione privilegiata per conoscere da vicino la proposta educativa e didattica della nostra scuola”

LECCO – Sabato 13 novembre la scuola secondaria di I grado “Massimiliano Kolbe” di Lecco presenta la sua offerta didattica ed educativa invitando tutti all’Open Day, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Saranno proposti laboratori a cura degli studenti e dei docenti e sarà possibile incontrare il preside, Francesco Riva, che illustrerà la proposta didattica ed educativa.

“L’Open Day è un’occasione privilegiata per conoscere da vicino la proposta educativa e didattica della nostra scuola – spiega Francesco Riva -. Quello che desideriamo comunicare in questa occasione è innanzitutto la passione che guida i nostri docenti nell’accompagnare i ragazzi nell’affascinante cammino della conoscenza”. All’Open Day sarà possibile visitare cinque laboratori, frutto del percorso fatto insieme nei primi mesi di scuola a partire dallo slogan di quest’anno che è “Per seguir virtute e canoscenza”.

“Per noi, infatti, fare scuola, entrare in classe e fare lezione, significa consegnare agli studenti non solo regole, nozioni, formule… ma strumenti per entrare in rapporto con la realtà. Cosa significa? Significa chiamare in prima persona gli studenti e, insieme a loro, conquistare consapevolmente i contenuti perché in loro maturi un solido metodo, una capacità critica e un desiderio di intraprendere”.

La Kolbe è una scuola che desidera educare insegnando, per crescere ragazzi capaci di conoscere la realtà e di scoprire sé stessi. Le discipline sono gli strumenti di questo cammino e, pertanto, l’ora di lezione è il cuore della nostra proposta: è scoperta guidata dei contenuti, attraverso il metodo del “fare e del riflettere sul fare”, ed è il luogo della personalizzazione, dove ciascuno apprende il proprio metodo di studio ed è guidato a sviluppare il proprio potenziale. Il Tempo scuola si articola su 5 giorni, con sabato libero. È previsto lo studio di due Lingue straniere: l’inglese potenziato (5 ore alla settimana, di cui due in compresenza con docente madrelingua) e lo spagnolo. Completano l’offerta lo studio guidato, con attività di recupero e potenziamento pomeridiano, e i laboratori extracurricolari, che prevedono uno spazio pomeridiano dove inclinazioni e passioni personali possono essere valorizzate, approfondite e sperimentate.

Ricordiamo infine che per i maggiori di 12 anni, l’accesso sarà possibile esibendo il Green Pass. È possibile prenotare la propria visita QUI.