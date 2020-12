Rancio. Sotto l’albero di Natale della squadra antincendio i nuovi pile per i volontari

I ringraziamenti del caposquadra Mario Fusi

“In un anno difficile è ancora più forte l’augurio di un sereno Natale”

LECCO – Una bella sorpresa per i volontari della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale. Sotto l’albero di Natale, infatti, hanno trovato 35 nuovi pile per tutti i componenti del gruppo. “Dobbiamo ringraziare Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, per il fondamentale sostegno che ha portato all’acquisto dei nuovi capi – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Un ringraziamento anche a Great Escapes che è venuto incontro alle esigenze del gruppo e all’ex sindaco di Lecco Virginio Brivio che nei 10 anni del suo mandato non si è mai dimenticato di noi”.

“Colgo l’occasione per augurare a tutti i volontari e alle loro famiglie un sereno Natale, augurio ancor più sentito al termine di quest’anno a dir poco complicato – ha continuato Fusi -. Quest’anno, inevitabilmente, anche la nostra attività di prevenzione e manutenzione ha risentito delle varie restrizioni imposte dai lockdown, nonostante ciò abbiamo cercato di fare tutto il possibile”.

Ricordiamo che la squadra antincendio, oltre a intervenire in caso di emergenza, si occupa anche della pulizia e della manutenzione della pista tagliafuoco che corre ai piedi del San Martino, da via Montebello fino a Laorca: “Oggi più che mai, viste tutte le difficoltà del momento, abbiamo bisogno del sostegno di tutti per mantenere viva la nostra attività e consentire a tutti i volontari di svolgere i lavori in sicurezza”.