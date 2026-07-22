Rapporto INVALSI 2026, la CISL: “No a classifiche e pagelle, valorizzare il personale”

La CISL Monza Brianza Lecco commenta il Rapporto INVALSI 2026: bene il calo della dispersione scolastica, ma servono interventi per ridurre i divari territoriali

Per la CISL il territorio lecchese deve puntare sulla collaborazione tra imprese, università, enti locali e ITS per rispondere alla carenza di personale qualificato

LECCO – La scuola italiana continua a registrare progressi nella riduzione della dispersione scolastica e nello sviluppo delle competenze digitali e linguistiche, ma restano forti divari territoriali che richiedono interventi strutturali e una maggiore collaborazione tra istituzioni. È la posizione espressa dalla CISL Monza Brianza Lecco a commento del Rapporto nazionale INVALSI 2026.

Secondo il sindacato, il calo dell’abbandono precoce degli studi, sceso all’8,2% e già oltre gli obiettivi fissati dal PNRR, rappresenta un dato positivo che ha riportato in aula circa 520 mila giovani. Riscontri incoraggianti arrivano anche dalle competenze digitali e dalla conoscenza della lingua inglese, considerate ormai elementi essenziali nei percorsi formativi e lavorativi.

Permangono però marcate differenze tra le diverse aree del Paese. Per la CISL, la riduzione di questi squilibri deve diventare una priorità della politica scolastica, attraverso un’azione condivisa tra scuola, Governo, autonomie locali e tutti i soggetti coinvolti, così da evitare che gli istituti continuino a operare in condizioni di isolamento.

“I dati INVALSI non possono essere ridotti a una mera classifica d’arrivo o ad un’assegnazione di pagelle ad uso e consumo mediatico”, afferma Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della CISL Monza Brianza Lecco. “Se c’è un merito da riconoscere, questo va a chi garantisce ogni giorno l’apertura delle scuole e il diritto allo studio in contesti sociali spesso complessi e con retribuzioni inadeguate”.

Il sindacato esprime inoltre perplessità sul riordino degli istituti tecnici, evidenziando la riduzione delle ore dedicate sia all’area generale sia a quella flessibile del curricolo, con un taglio che interessa anche lingue straniere, geografia e discipline tecniche.

Come possibile risposta al divario tra formazione e mercato del lavoro, la CISL indica il modello degli ITS Academy. “Gli ITS sono un valido collegamento tra scuola e lavoro, perché vengono realizzati da Fondazioni che collaborano con imprese, Università, Centri di ricerca scientifica e tecnologica, Enti locali, per rispondere alla necessità di figure professionali specializzate”, spiega Scaccabarozzi.

Il monitoraggio nazionale INDIRE 2025/2026 evidenzia che, a un anno dal diploma, l’87% degli studenti ITS trova un’occupazione stabile e che nel 93,8% dei casi il lavoro è coerente con il percorso di studi svolto. A Lecco sono attivi corsi che spaziano dalla cybersicurezza al business development, dalla valorizzazione culturale ed enogastronomica all’automazione e alla meccatronica industriale.

“In un territorio come quello della Provincia di Lecco, dove solo nel mese di luglio 50 aziende su 100 dichiarano difficoltà nel reperire i profili richiesti, investire sui percorsi ITS significa aggredire concretamente il fenomeno del mismatch occupazionale”, conclude Scaccabarozzi. “Puntare sulle vocazioni produttive del territorio e sulla collaborazione tra imprese, università ed Enti locali è l’unica via per dare risposte concrete ai giovani e competitività al nostro tessuto economico”.